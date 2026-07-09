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Песков: слова Трампа о закрытии неба над Украиной предстоит осмыслить - РИА Новости, 09.07.2026
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12:34 09.07.2026 (обновлено: 16:24 09.07.2026)
Песков: слова Трампа о закрытии неба над Украиной предстоит осмыслить

Песков: тема закрытия неба над Украиной ранее не обсуждалась

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп на встрече с Зеленским допустил закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности.
  • Песков отметил, что эта тема ранее не обсуждалась.
  • К тому же такие действия противоречат интересам России, так как подразумевают привлечение сил НАТО.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Тема закрытия неба над Украиной, о которой говорил президент США Дональд Трамп, до этого не обсуждалась, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это новое заявление, ранее таких заявлений не было", — сказал он.
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Пресс-секретарь президента обратил внимание, что в любом случае речь идет о привлечении сил НАТО, а это напрямую противоречит интересам России. Поэтому тему еще предстоит осмыслить, добавил Песков.
Накануне Трамп встретился с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Во время беседы он допустил, что Вашингтон при необходимости может закрыть небо над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности. При этом следить за соблюдением договоренностей будет Европа, а США собираются лишь помогать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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