Песков: слова Трампа о закрытии неба над Украиной предстоит осмыслить

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп на встрече с Зеленским допустил закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности.
- Песков отметил, что эта тема ранее не обсуждалась.
- К тому же такие действия противоречат интересам России, так как подразумевают привлечение сил НАТО.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Тема закрытия неба над Украиной, о которой говорил президент США Дональд Трамп, до этого не обсуждалась, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это новое заявление, ранее таких заявлений не было", — сказал он.
Пресс-секретарь президента обратил внимание, что в любом случае речь идет о привлечении сил НАТО, а это напрямую противоречит интересам России. Поэтому тему еще предстоит осмыслить, добавил Песков.
Накануне Трамп встретился с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Во время беседы он допустил, что Вашингтон при необходимости может закрыть небо над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности. При этом следить за соблюдением договоренностей будет Европа, а США собираются лишь помогать.