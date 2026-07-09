Песков: слова Трампа о закрытии неба над Украиной предстоит осмыслить

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп на встрече с Зеленским допустил закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности.

Песков отметил, что эта тема ранее не обсуждалась.

К тому же такие действия противоречат интересам России, так как подразумевают привлечение сил НАТО.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Тема закрытия неба над Украиной, о которой говорил президент США Дональд Трамп, до этого не обсуждалась, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это новое заявление, ранее таких заявлений не было", — сказал он.

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что в любом случае речь идет о привлечении сил НАТО, а это напрямую противоречит интересам России. Поэтому тему еще предстоит осмыслить, добавил Песков.