Трамп: США могут закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности

"Если потребуется, да. Если мы придем к соглашению, <...> вы можете не думать о своих внутренних гарантиях безопасности. Если у нас будет сделка, значит, она будет. Нам не придется беспокоиться о том, о чем вы говорите (возможной атаке России. — Прим. ред.)", — сказал он во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.