Трамп: США могут закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности, заявил Трамп.
- По его словам, следить за соблюдением договоренностей будет Европа, а Соединенные Штаты собираются только помогать.
- Он также анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности, заявил Дональд Трамп.
"Если потребуется, да. Если мы придем к соглашению, <...> вы можете не думать о своих внутренних гарантиях безопасности. Если у нас будет сделка, значит, она будет. Нам не придется беспокоиться о том, о чем вы говорите (возможной атаке России. — Прим. ред.)", — сказал он во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
Если стороны достигнут мира, то конфликт не возобновится, отметил глава Белого дома. При этом следить за соблюдением договоренностей будет Европа, а Соединенные Штаты собираются лишь помогать.
Также он сообщил о планах провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Другие заявления:
- Россия и Украина достигли большого прогресса в урегулировании конфликта;
- Москва обладает значительной военной мощью;
- между Трампом и Путиным сложились очень хорошие отношения;
- Киеву могут передать лицензию на производство систем Patriot;
- США получили долю земли на Украине после заключения сделки по минеральным ресурсам.