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Трамп: США могут закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности - РИА Новости, 08.07.2026
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16:29 08.07.2026 (обновлено: 19:29 08.07.2026)
Трамп: США могут закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности

Трамп допустил закрытие неба над Украиной в качестве гарантии безопасности

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп во время встречи с Зеленским в Анкаре
Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности, заявил Трамп.
  • По его словам, следить за соблюдением договоренностей будет Европа, а Соединенные Штаты собираются только помогать.
  • Он также анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантий безопасности, заявил Дональд Трамп.
"Если потребуется, да. Если мы придем к соглашению, <...> вы можете не думать о своих внутренних гарантиях безопасности. Если у нас будет сделка, значит, она будет. Нам не придется беспокоиться о том, о чем вы говорите (возможной атаке России. — Прим. ред.)", — сказал он во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
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Если стороны достигнут мира, то конфликт не возобновится, отметил глава Белого дома. При этом следить за соблюдением договоренностей будет Европа, а Соединенные Штаты собираются лишь помогать.
Также он сообщил о планах провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Другие заявления:

  • Россия и Украина достигли большого прогресса в урегулировании конфликта;
  • Москва обладает значительной военной мощью;
  • между Трампом и Путиным сложились очень хорошие отношения;
  • Киеву могут передать лицензию на производство систем Patriot;
  • США получили долю земли на Украине после заключения сделки по минеральным ресурсам.
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