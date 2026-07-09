Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил, что не откажется от темы советских анклавов в Армении - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 09.07.2026 (обновлено: 22:01 09.07.2026)
Пашинян заявил, что не откажется от темы советских анклавов в Армении

Пашинян заявил, что не может отказаться от темы анклавов в Армении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не может отказаться от темы анклавов бывшей Азербайджанской ССР, контролируемых в настоящее время Арменией, и анклава Арцвашен, который в настоящее время контролирует Азербайджан.
  • Он отметил два возможных решения вопроса: сохранение статуса территорий де-юре или договоренность об обмене равнозначных территорий.
  • Пашинян похвалил Баку за то, что на азербайджанских банкнотах и в паспортах Арцвашен отмечен отдельным цветом как анклав, и призвал проявить зеркальный подход.
ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не может отказаться от темы анклавов бывшей Азербайджанской ССР, контролируемых в настоящее время Арменией, а также от принадлежавшего Советской Армении анклава Арцвашен, который в настоящее время контролируется Азербайджаном.
Власти Армении признают, что при делимитации границы с Азербайджаном, возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований — армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население замещено переселенцами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Пашинян заявил о достижении договоренностей во время встречи с Мишустиным
Вчера, 11:08
"Что касается темы анклавов и эксклавов. <…> Мы должны решить все незавершенные вопросы. <…> Мы заинтересованы в этом, потому что село Арцвашен в статусе эксклава находится под контролем Азербайджана и является суверенной территорией Республики Армении. <…> То есть я сейчас не могу заявить, что мы отказываемся или можем отказаться от темы анклавов и эксклавов", — заявил Пашинян журналистам.
По его словам, есть два варианта решения этих вопросов. "Первый — территория любого анклава или эксклава в эксклавном или анклавном статусе остается территорией той страны, которой де-юре принадлежит. Или же мы договариваемся, например, на изменение конкретных участков за счет равнозначных территорий", — отметил Пашинян.
При этом он похвалил Баку за то, что на азербайджанских банкнотах и в паспортах Арцвашен отмечен отдельным цветом как анклав, "как территория, не принадлежащая Азербайджану". "Это очень важная тонкость. И я считаю, что мы тоже должны проявить зеркальный подход, чтобы показать корректное отношение к соответствующим картам, согласно Алма-Атинской декларации", — заявил Пашинян.
Ранее в Ереване заявляли, что под контролем Азербайджана находятся территории 31 села, которые ранее входили в состав Армянской ССР. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов — село Тигранашен Араратской области — проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Армения не хочет создавать кризис в отношениях с Россией, заявил Пашинян
2 июля, 11:51
 
В миреАрменияАзербайджанБакуНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала