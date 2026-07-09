Пашинян заявил, что не откажется от темы советских анклавов в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не может отказаться от темы анклавов бывшей Азербайджанской ССР, контролируемых в настоящее время Арменией, и анклава Арцвашен, который в настоящее время контролирует Азербайджан.

Он отметил два возможных решения вопроса: сохранение статуса территорий де-юре или договоренность об обмене равнозначных территорий.

Пашинян похвалил Баку за то, что на азербайджанских банкнотах и в паспортах Арцвашен отмечен отдельным цветом как анклав, и призвал проявить зеркальный подход.

ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не может отказаться от темы анклавов бывшей Азербайджанской ССР, контролируемых в настоящее время Арменией, а также от принадлежавшего Советской Армении анклава Арцвашен, который в настоящее время контролируется Азербайджаном.

Власти Армении признают, что при делимитации границы с Азербайджаном , возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований — армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население замещено переселенцами.

"Что касается темы анклавов и эксклавов. <…> Мы должны решить все незавершенные вопросы. <…> Мы заинтересованы в этом, потому что село Арцвашен в статусе эксклава находится под контролем Азербайджана и является суверенной территорией Республики Армении. <…> То есть я сейчас не могу заявить, что мы отказываемся или можем отказаться от темы анклавов и эксклавов", — заявил Пашинян журналистам.

По его словам, есть два варианта решения этих вопросов. "Первый — территория любого анклава или эксклава в эксклавном или анклавном статусе остается территорией той страны, которой де-юре принадлежит. Или же мы договариваемся, например, на изменение конкретных участков за счет равнозначных территорий", — отметил Пашинян.

При этом он похвалил Баку за то, что на азербайджанских банкнотах и в паспортах Арцвашен отмечен отдельным цветом как анклав, "как территория, не принадлежащая Азербайджану". "Это очень важная тонкость. И я считаю, что мы тоже должны проявить зеркальный подход, чтобы показать корректное отношение к соответствующим картам, согласно Алма-Атинской декларации", — заявил Пашинян.