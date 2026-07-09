Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двадцать первый пакет санкций Евросоюза против России будет принят 13 июля.
- В рамках двадцать первого пакета антироссийских санкций предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из РФ, который сейчас составляет 44,1 доллара за баррель.
ПАРИЖ, 9 июл – РИА Новости. Двадцать первый пакет санкций Евросоюза против России будет принят 13 июля, утверждает глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из РФ. Сейчас он составляет 44,1 доллара за баррель
"Двадцать первый пакет санкций, который должен быть принят в следующий понедельник, ударит по финансовому сектору России, одновременно еще больше сокращая доходы от энергоносителей", - сказал он в ходе выступления в Польше.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.