Новый пакет санкций ЕС против России будет принят 13 июля, заявил Барро

"Двадцать первый пакет санкций, который должен быть принят в следующий понедельник, ударит по финансовому сектору России, одновременно еще больше сокращая доходы от энергоносителей", - сказал он в ходе выступления в Польше.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.