Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Канаде заявило, что канадские власти рассматривают спорт как инструмент политического давления, а не как площадку для честной борьбы.

Российские дипломаты подчеркнули, что позиция Канады по ограничению атлетов из РФ и Белоруссии является дискриминационной практикой.

Исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов, но некоторые спортивные организации заявили, что не собираются пересматривать отстранение россиян.

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Реакция канадских властей на решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) доказывает, что Оттава рассматривает спорт не как площадку для честной борьбы, а как инструмент политического давления, говорится в заявлении посольства России в Канаде.

"Канадские власти в очередной раз наглядно продемонстрировали, что Оттава рассматривает спорт не как пространство для честной борьбы и равенства, а как инструмент политического давления. На этот раз предлогом стало решение Международного олимпийского комитета снять отстранение с Олимпийского комитета России", - говорится в официальной реакции посольства.

Российские дипломаты подчеркнули, что позиция Канады , фактически оправдывающая дальнейшие ограничения против атлетов из РФ и Белоруссии, является продолжением дискриминационной практики по национальному признаку.

В посольстве также указали на двойные стандарты канадской стороны, напомнив, что ранее Оттава аналогичным образом выступила против восстановления российских и белорусских паралимпийских комитетов. По мнению дипломатов РФ, канадские спортивные и государственные чиновники лишь прикрывают свою политическую позицию лозунгами об "инклюзивности".

Заявление российской дипмиссии последовало в ответ на слова министра по делам спорта Канады Адама ван Ковердена, который выразил возмущение решением МОК временно снять санкции с ОКР в официальном заявлении от имени канадского правительства.