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Канада рассматривает спорт как инструмент давления, заявили в посольстве - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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21:45 09.07.2026
Канада рассматривает спорт как инструмент давления, заявили в посольстве

Посольство РФ: Оттава рассматривает спорт как инструмент политического давления

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Канаде заявило, что канадские власти рассматривают спорт как инструмент политического давления, а не как площадку для честной борьбы.
  • Российские дипломаты подчеркнули, что позиция Канады по ограничению атлетов из РФ и Белоруссии является дискриминационной практикой.
  • Исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов, но некоторые спортивные организации заявили, что не собираются пересматривать отстранение россиян.
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Реакция канадских властей на решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) доказывает, что Оттава рассматривает спорт не как площадку для честной борьбы, а как инструмент политического давления, говорится в заявлении посольства России в Канаде.
"Канадские власти в очередной раз наглядно продемонстрировали, что Оттава рассматривает спорт не как пространство для честной борьбы и равенства, а как инструмент политического давления. На этот раз предлогом стало решение Международного олимпийского комитета снять отстранение с Олимпийского комитета России", - говорится в официальной реакции посольства.
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Российские дипломаты подчеркнули, что позиция Канады, фактически оправдывающая дальнейшие ограничения против атлетов из РФ и Белоруссии, является продолжением дискриминационной практики по национальному признаку.
В посольстве также указали на двойные стандарты канадской стороны, напомнив, что ранее Оттава аналогичным образом выступила против восстановления российских и белорусских паралимпийских комитетов. По мнению дипломатов РФ, канадские спортивные и государственные чиновники лишь прикрывают свою политическую позицию лозунгами об "инклюзивности".
Заявление российской дипмиссии последовало в ответ на слова министра по делам спорта Канады Адама ван Ковердена, который выразил возмущение решением МОК временно снять санкции с ОКР в официальном заявлении от имени канадского правительства.
Во вторник исполком МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого, в частности, Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) и Международный союз биатлонистов заявили, что не собираются пересматривать отстранение россиян.
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ОттаваРоссияКанадаМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics)
 
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