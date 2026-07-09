Россия поддерживает роль ООН в глобальной безопасности, заявил Колокольцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что Россия остается ответственным участником деятельности по поддержанию глобальной безопасности и выступает в поддержку центральной роли ООН.

Колокольцев провел встречи с представителями ООН и министерств внутренних дел Пакистана и Шри-Ланки в рамках Пятого саммита начальников полиций государств-членов ООН.

Глава МВД РФ подчеркнул, что расширение географии региональных конфликтов увеличивает угрозы терроризма и других видов трансграничной преступности, что требует укрепления международного сотрудничества.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия остается ответственным участником деятельности по поддержанию глобальной безопасности и последовательно выступает в поддержку центральной роли ООН, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Ранее сообщалось, что Колокольцев рамках Пятого саммита начальников полиций государств-членов ООН провел встречи с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа, с министром внутренних дел и контроля за наркотиками Пакистана Мохсином Накви, с министром общественной безопасности и по парламентским делам Шри-Ланки Виджепалой Анандой и генеральным инспектором полиции Шри-Ланки Вирасурией Приянтой.

Глава МВД РФ 7 июля прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите начальников полиций государств-членов ООН.

"Россия остается традиционным и ответственным участником деятельности по поддержанию глобальной безопасности и последовательно выступает в поддержку центральной роли Организации Объединенных Наций", - сказал Колокольцев, текст его выступления приводится на сайте МВД РФ.