Рейтинг@Mail.ru
Россия поддерживает роль ООН в глобальной безопасности, заявил Колокольцев - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 09.07.2026 (обновлено: 03:15 09.07.2026)
Россия поддерживает роль ООН в глобальной безопасности, заявил Колокольцев

Колокольцев: Россия поддерживает центральную роль ООН в глобальной безопасности

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что Россия остается ответственным участником деятельности по поддержанию глобальной безопасности и выступает в поддержку центральной роли ООН.
  • Колокольцев провел встречи с представителями ООН и министерств внутренних дел Пакистана и Шри-Ланки в рамках Пятого саммита начальников полиций государств-членов ООН.
  • Глава МВД РФ подчеркнул, что расширение географии региональных конфликтов увеличивает угрозы терроризма и других видов трансграничной преступности, что требует укрепления международного сотрудничества.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия остается ответственным участником деятельности по поддержанию глобальной безопасности и последовательно выступает в поддержку центральной роли ООН, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Ранее сообщалось, что Колокольцев рамках Пятого саммита начальников полиций государств-членов ООН провел встречи с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа, с министром внутренних дел и контроля за наркотиками Пакистана Мохсином Накви, с министром общественной безопасности и по парламентским делам Шри-Ланки Виджепалой Анандой и генеральным инспектором полиции Шри-Ланки Вирасурией Приянтой.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Небензя призвал не надеяться на реакцию ООН после теракта в Старобельске
7 июля, 05:13
Глава МВД РФ 7 июля прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите начальников полиций государств-членов ООН.
"Россия остается традиционным и ответственным участником деятельности по поддержанию глобальной безопасности и последовательно выступает в поддержку центральной роли Организации Объединенных Наций", - сказал Колокольцев, текст его выступления приводится на сайте МВД РФ.
По его словам, на фоне расширения географии региональных конфликтов растут угрозы терроризма, организованной преступности, наркотрафика, торговли оружием и людьми, что требует укрепления международного сотрудничества для борьбы с трансграничной преступностью.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Гросси заявил, что при избрании генсеком ООН будет вести диалог со всеми
Вчера, 01:18
 
РоссияШри-ЛанкаПакистанВладимир КолокольцевООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала