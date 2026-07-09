Возгорание в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге

Возгорание в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге

© Соцсети Возгорание в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге

В Петербурге произошло возгорание в театре

Краткий пересказ от РИА ИИ В театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге произошло возгорание.

Возгорание было на площади 50 квадратных метров, пожар локализовали.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Возгорание произошло в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"В театре произошло возгорание, люди эвакуированы. Работают пожарные", - сказала собеседница агентства.

По данным городского ГУ МЧС , в административном здании было возгорание на площади 50 квадратных метров. В 16.48 пожар локализован.

По информации ведомства, сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечены от МЧС 35 человек и семь единиц техники.