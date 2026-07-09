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В Петербурге произошло возгорание в театре - РИА Новости, 09.07.2026
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17:12 09.07.2026 (обновлено: 17:19 09.07.2026)
В Петербурге произошло возгорание в театре

В Петербурге произошло возгорание в театре имени Комиссаржевской

© СоцсетиВозгорание в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге
Возгорание в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Соцсети
Возгорание в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге произошло возгорание.
  • Возгорание было на площади 50 квадратных метров, пожар локализовали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Возгорание произошло в театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"В театре произошло возгорание, люди эвакуированы. Работают пожарные", - сказала собеседница агентства.
По данным городского ГУ МЧС, в административном здании было возгорание на площади 50 квадратных метров. В 16.48 пожар локализован.
По информации ведомства, сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечены от МЧС 35 человек и семь единиц техники.
Как сообщили в пресс-службе театра, спектакль "Месяц в деревне" сегодня отменен.
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