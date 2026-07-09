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Нетаньяху заявил о необходимости создания зон безопасности у границ Израиля - РИА Новости, 09.07.2026
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23:47 09.07.2026
Нетаньяху заявил о необходимости создания зон безопасности у границ Израиля

Нетаньяху заявил о необходимости создания зон безопасности вдоль границ Израиля

© AP Photo / Ronen ZvulunПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп обсудили координацию действий между странами.
  • Премьер-министр Израиля заявил о необходимости создать зоны безопасности вдоль границ еврейского государства.
  • Нетаньяху назвал резкими заявления Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения в адрес Израиля.
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости создать зоны безопасности вдоль границ еврейского государства, также стороны обсудили координацию действий в различных сферах, сообщила пресс-служба израильского премьера.
"В рамках постоянных контактов между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом сегодня вечером состоялась очередная беседа между ними, в ходе которой была подтверждена дальнейшая координация действий между странами в различных сферах… Также (израильский премьер поднял вопрос - ред.) о необходимости создания зон безопасности вдоль границ Израиля", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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В пресс-службе отметили, что Нетаньяху также назвал резкими заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения в адрес Израиля.
Ранее турецкий лидер упрекнул израильское правительство в "зависимости от войн".
Отношения Израиля и Турции обострились в конце 2023 года из-за военной операции еврейского государства в секторе Газа. Страны отозвали послов и прекратили торговые отношения. Нынешнее руководство Турции последовательно критикует власти Израиля за политику в регионе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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В миреИзраильТурцияСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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