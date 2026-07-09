Нетаньяху заявил о необходимости создания зон безопасности у границ Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп обсудили координацию действий между странами.

Премьер-министр Израиля заявил о необходимости создать зоны безопасности вдоль границ еврейского государства.

Нетаньяху назвал резкими заявления Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения в адрес Израиля.

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости создать зоны безопасности вдоль границ еврейского государства, также стороны обсудили координацию действий в различных сферах, сообщила пресс-служба израильского премьера.

"В рамках постоянных контактов между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом сегодня вечером состоялась очередная беседа между ними, в ходе которой была подтверждена дальнейшая координация действий между странами в различных сферах… Также (израильский премьер поднял вопрос - ред.) о необходимости создания зон безопасности вдоль границ Израиля", - говорится в сообщении

В пресс-службе отметили, что Нетаньяху также назвал резкими заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения в адрес Израиля.

Ранее турецкий лидер упрекнул израильское правительство в "зависимости от войн".