Нетаньяху заявил о необходимости создания зон безопасности у границ Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп обсудили координацию действий между странами.
- Премьер-министр Израиля заявил о необходимости создать зоны безопасности вдоль границ еврейского государства.
- Нетаньяху назвал резкими заявления Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения в адрес Израиля.
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о необходимости создать зоны безопасности вдоль границ еврейского государства, также стороны обсудили координацию действий в различных сферах, сообщила пресс-служба израильского премьера.
"В рамках постоянных контактов между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом сегодня вечером состоялась очередная беседа между ними, в ходе которой была подтверждена дальнейшая координация действий между странами в различных сферах… Также (израильский премьер поднял вопрос - ред.) о необходимости создания зон безопасности вдоль границ Израиля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Нетаньяху также назвал резкими заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его окружения в адрес Израиля.
Ранее турецкий лидер упрекнул израильское правительство в "зависимости от войн".
Отношения Израиля и Турции обострились в конце 2023 года из-за военной операции еврейского государства в секторе Газа. Страны отозвали послов и прекратили торговые отношения. Нынешнее руководство Турции последовательно критикует власти Израиля за политику в регионе.