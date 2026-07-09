Самира Насри задержали по делу о торговле наркотиками, сообщили СМИ

По данным источника, в четверг Насри провел около десяти часов под стражей в офисе парижской полиции. Спортсмен был допрошен в рамках судебного расследования по обвинению в ввозе наркотиков, преступном сговоре и отмывании денег, связанных с незаконным оборотом наркотиков в составе организованной группы.