Самира Насри задержали по делу о торговле наркотиками, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист сборной Франции Самир Насри задержан полицией по обвинению в отмывании денег, связанным с наркоторговлей.
- Он был допрошен в рамках расследования по обвинениям в ввозе наркотиков, преступном сговоре и отмывании денег, но на данном этапе освобожден без предъявления обвинений.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бывший футболист сборной Франции Самир Насри задержан полицией по обвинению в отмывании денег, связанным с наркоторговлей, сообщает Le Parisien.
По данным источника, в четверг Насри провел около десяти часов под стражей в офисе парижской полиции. Спортсмен был допрошен в рамках судебного расследования по обвинению в ввозе наркотиков, преступном сговоре и отмывании денег, связанных с незаконным оборотом наркотиков в составе организованной группы.
Отмечается, что Насри замешан в отмывании денег, поскольку он является бывшим управляющим ночного клуба во французском городе Иври-сюр-Сен. На данном этапе футболист был освобожден без предъявлений обвинений.
Насри 39 лет, он завершил спортивную карьеру в сентябре 2021 года. Футболист является двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка английской лиги и Суперкубка страны в составе "Манчестер Сити". Спортсмен также выступал за английские "Арсенал" и "Вест Хэм", испанскую "Севилью", французский "Марсель" и турецкий "Антальяспор". В составе сборной Франции Насри сыграл 41 матч и забил пять мячей.