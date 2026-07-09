Алаев: есть надежда, что ситуация для российского футбола изменится

"Все в спорте считается четырехлетними циклами. Когда я баллотировался на пост главы РПЛ, я понимал, что будет нелегко, но я не представлял, насколько. Вряд ли для спорта и футбола были более тяжелые времена, чем последние четыре года. И понятно, что для этого есть объективные причины. Я сейчас точно не буду говорить о политике, экономике. Мы все понимаем, какие эти были четыре года. И были периоды, когда реально опускались руки, наступал момент, когда казалось, что кризис нам не преодолеть, - сможем ли мы выдержать отстранение, другие решения наших западных партнеров", - сказал Алаев со сцены на премии "Герои РПЛ".