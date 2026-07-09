Алаев: есть надежда, что ситуация для российского футбола изменится

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Алаев выразил надежду на изменение ситуации для российского футбола после решения МОК.
- Он отметил, что за четыре года были периоды, когда казалось, кризис не нельзя будет преодолеть.
- МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что после решения Международного олимпийского комитета (МОК) существует надежда на то, что ситуация для российского футбола поменяется спустя четыре года отстранения.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к участию в международных турнирах, несмотря на решение МОК.
"Все в спорте считается четырехлетними циклами. Когда я баллотировался на пост главы РПЛ, я понимал, что будет нелегко, но я не представлял, насколько. Вряд ли для спорта и футбола были более тяжелые времена, чем последние четыре года. И понятно, что для этого есть объективные причины. Я сейчас точно не буду говорить о политике, экономике. Мы все понимаем, какие эти были четыре года. И были периоды, когда реально опускались руки, наступал момент, когда казалось, что кризис нам не преодолеть, - сможем ли мы выдержать отстранение, другие решения наших западных партнеров", - сказал Алаев со сцены на премии "Герои РПЛ".
"Спасибо всем главам клубов, руководителям лиги, РФС, что мы прошли этот путь вместе с вами. Есть надежда, что ситуация поменяется. Этот путь мы проходим все вместе", - добавил глава РФС.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок. В июне ФИФА разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.
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