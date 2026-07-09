Колокольцев рассказал о подготовке кандидатов для участия в миссиях ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что за последнюю четверть века МВД России подготовило более 2700 высококвалифицированных кандидатов для участия в миссиях ООН.

Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите начальников полиций государств-членов ООН и провел встречи с представителями ООН и министерств внутренних дел других стран.

Министр отметил, что Россия рассматривает миротворческие операции ООН как важный инструмент укрепления международного правопорядка и подчеркнул необходимость специальной подготовки миротворцев.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ за последнюю четверть века подготовило боле 2700 высококвалифицированных российских и зарубежных кандидатов для участия в миссиях ООН, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Глава МВД РФ 7 июля прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите начальников полиций государств-членов ООН . Колокольцев провел встречи с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа, с министром внутренних дел и контроля за наркотиками Пакистана Мохсином Накви, с министром общественной безопасности и по парламентским делам Шри-Ланки Виджепалой Анандой и генеральным инспектором полиции Шри-Ланки Вирасурией Приянтой.

"С 2000 года МВД России проводятся профильные курсы обучения, по итогам которых подготовлено более двух тысяч семисот высококвалифицированных российских и зарубежных кандидатов для участия в миссиях ООН. Планируем и дальше развивать эту работу", - сказал Колокольцев на Пятом саммите начальников полиций государств-членов ООН, текст его выступления приводится на сайте МВД РФ.

Министр отметил, что Россия рассматривает миротворческие операции ООН как важный инструмент укрепления международного правопорядка. По его словам, миротворцы должны соответствовать самым высоким стандартам поведения и действовать профессионально и дисциплинированно во всех ситуациях, для чего требуется специальная подготовка.