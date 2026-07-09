КС Молдавии лишил Гагаузию права самостоятельно проводить выборы

Гагаузия — это автономия на юге Молдавии. Отношения между руководством Гагаузии и Кишиневом обострились в 2023-м, после победы Евгении Гуцул на выборах главы субъекта. Она представляла партию "Шор", которую центральные власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана автономии в состав правительства, а в прошлом году Гуцул осудили на семь лет лишения свободы.