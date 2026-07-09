КС Молдавии лишил Гагаузию права самостоятельно проводить выборы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права формировать ЦИК и проводить выборы.
- После просьбы Минюста проверить положения, наделяющие парламент автономии такими полномочиями, сорвалось голосование, запланированное на 22 марта.
КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права формировать ЦИК, а значит, и проводить выборы, сообщила глава инстанции Домника Маноле.
"Суд постановил признать неконституционными положения, наделяющие парламент Гагаузии полномочиями самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию. <...> Все электоральные процессы на территории республики должны строго соответствовать национальному Кодексу о выборах, нормы которого имеют безусловный приоритет", — сказала она во время заседания.
Проверить конституционность соответствующих прав попросил Минюст. Из-за этого в автономии сорвались парламентские выборы, запланированные на 22 марта. В начале июня ЦИК страны сообщил, что одобрил пакет поправок, которые позволят провести голосование, несмотря на противоречия между кодексами республики и автономии. Предполагалось, что оно пройдет 15 ноября.
Гагаузия — это автономия на юге Молдавии. Отношения между руководством Гагаузии и Кишиневом обострились в 2023-м, после победы Евгении Гуцул на выборах главы субъекта. Она представляла партию "Шор", которую центральные власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана автономии в состав правительства, а в прошлом году Гуцул осудили на семь лет лишения свободы.