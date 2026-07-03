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Выборы в парламент Гагаузии пройдут 15 ноября - РИА Новости, 03.07.2026
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17:29 03.07.2026 (обновлено: 17:47 03.07.2026)
Выборы в парламент Гагаузии пройдут 15 ноября

Гайдаржи: ыборы в парламент Гагаузии назначены на 15 ноября

CC BY-SA 4.0 / Злодей Андрей / GE.Comrat - Catedrala Sf. Ioan BotezătorulКомрат, столица Гагаузии
Комрат, столица Гагаузии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Злодей Андрей / GE.Comrat - Catedrala Sf. Ioan Botezătorul
Комрат, столица Гагаузии . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Гагаузии назначил дату выборов в высшее законодательное собрание автономии на 15 ноября.
  • Большинство депутатов проголосовали за назначение выборов, воздержалось двое.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Парламент Гагаузии назначил датой выборов в высшее законодательное собрание автономии 15 ноября, передает корреспондент РИА Новости.
Глава парламента региона Валентин Гайдаржи поставил на голосование вопрос, кто за проведение выборов 15 ноября. Большинство депутатов проголосовали за, подняв руки, следует из трансляции, которая велась на YouTube-канале законодательного органа.
"Кто против, кто воздержался? Воздержалось двое", - отметил он
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой Народное собрание (парламент) Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта.
Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня. ЦИК Молдавии 4 июня сообщил, что одобрил пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии. Однако последнее заседание по выборам нового парламента было сорвано из-за отсутствия кворума.
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