Выборы в парламент Гагаузии пройдут 15 ноября

Краткий пересказ от РИА ИИ Парламент Гагаузии назначил дату выборов в высшее законодательное собрание автономии на 15 ноября.

Большинство депутатов проголосовали за назначение выборов, воздержалось двое.

КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Парламент Гагаузии назначил датой выборов в высшее законодательное собрание автономии 15 ноября, передает корреспондент РИА Новости.

Глава парламента региона Валентин Гайдаржи поставил на голосование вопрос, кто за проведение выборов 15 ноября. Большинство депутатов проголосовали за, подняв руки, следует из трансляции, которая велась на YouTube-канале законодательного органа.

"Кто против, кто воздержался? Воздержалось двое", - отметил он

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой Народное собрание (парламент) Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта.