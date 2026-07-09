Ярощук прокомментировал решение МОК снять санкции с российских спортсменов

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный олимпийский комитет временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.

Илья Ярощук, один из нескольких русских игроков в истории американской Национальной футбольной лиги, назвал решение МОК положительным шагом.

Ярощук выразил сомнение в том, что Запад готов принять Россию в мировой спорт, и не исключил новые попытки отстранить ее.

ВАШИГТОН, 9 июл - РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МК) снять санкции с российских спортсменов является положительным шагом, и надо надеяться, что Запад не будет мешать восстановлению их прав, заявил в интервью РИА Новости один из нескольких русских игроков в истории американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) Илья Ярощук.

"Это позитивный шаг. Я надеюсь, что отстраненных спортсменов вернут, и рад этому", - сказал РИА Новости Ярощук.

В то же время он выразил сомнение в том, что Запад готов принять Россию в мировой спорт, и не исключил новые попытки отстранить ее.

"Я надеюсь, что все будет продолжаться так, чтобы это восстановление состоялось. Но что-то говорит мне о том, что Запад снова найдет способ отлучить Россию от мирового спортивного круга", - добавил бывший спортсмен.

Илья Ярощук, чьи родители приехали в США в 1950-е годы, - один из немногих русских игроков, выступавших в Национальной футбольной лиге. Он играл за "Сан-Франциско Форти Найнерс", "Майами Долфинс", "Финикс Кардиналс", "Нью-Ингленд Пэтриотс".

В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям и организаторам соревнований не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международным турнирам. В марте 2023-го МОК предложил рассматривать спортсменов индивидуально, допускать их только в нейтральном статусе и не разрешать участие в командных дисциплинах. Кроме того, к соревнованиям не должны были допускаться спортсмены, связанные с вооруженными силами и другими силовыми структурами России и Белоруссии. Таким образом, отменив обе рекомендации, МОК допустил российских спортсменов до международных турниров без рассмотрения нейтральности каждого спортсмена в индивидуальном порядке.