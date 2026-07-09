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Ярощук прокомментировал решение МОК снять санкции с российских спортсменов - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
10:25 09.07.2026
Ярощук прокомментировал решение МОК снять санкции с российских спортсменов

Экс-игрок НФЛ Ярощук назвал позитивным решение МОК снять санкции с России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.
  • Илья Ярощук, один из нескольких русских игроков в истории американской Национальной футбольной лиги, назвал решение МОК положительным шагом.
  • Ярощук выразил сомнение в том, что Запад готов принять Россию в мировой спорт, и не исключил новые попытки отстранить ее.
ВАШИГТОН, 9 июл - РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МК) снять санкции с российских спортсменов является положительным шагом, и надо надеяться, что Запад не будет мешать восстановлению их прав, заявил в интервью РИА Новости один из нескольких русских игроков в истории американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) Илья Ярощук.
Во вторник МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Это позитивный шаг. Я надеюсь, что отстраненных спортсменов вернут, и рад этому", - сказал РИА Новости Ярощук.
В то же время он выразил сомнение в том, что Запад готов принять Россию в мировой спорт, и не исключил новые попытки отстранить ее.
"Я надеюсь, что все будет продолжаться так, чтобы это восстановление состоялось. Но что-то говорит мне о том, что Запад снова найдет способ отлучить Россию от мирового спортивного круга", - добавил бывший спортсмен.
Илья Ярощук, чьи родители приехали в США в 1950-е годы, - один из немногих русских игроков, выступавших в Национальной футбольной лиге. Он играл за "Сан-Франциско Форти Найнерс", "Майами Долфинс", "Финикс Кардиналс", "Нью-Ингленд Пэтриотс".
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В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям и организаторам соревнований не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международным турнирам. В марте 2023-го МОК предложил рассматривать спортсменов индивидуально, допускать их только в нейтральном статусе и не разрешать участие в командных дисциплинах. Кроме того, к соревнованиям не должны были допускаться спортсмены, связанные с вооруженными силами и другими силовыми структурами России и Белоруссии. Таким образом, отменив обе рекомендации, МОК допустил российских спортсменов до международных турниров без рассмотрения нейтральности каждого спортсмена в индивидуальном порядке.
В декабре 2025 года МОК смягчил свою позицию, рекомендовав федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юниорским соревнованиям с государственной символикой. В мае 2026-го исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и проведение международных соревнований на территории страны. При этом в силе остались приостановка членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по ограничениям в отношении российских спортсменов.
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