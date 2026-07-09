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Месси пообещал подарить футболку Клозе - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
10:27 09.07.2026 (обновлено: 10:29 09.07.2026)
Месси пообещал подарить футболку Клозе

Месси пообещал подарить футболку Клозе, рекорд которого побил на ЧМ-2026

© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECKЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECK
Лионель Месси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси пообещал подарить свою футболку Мирославу Клозе, рекорды которого он побил на чемпионате мира 2026 года.
  • В первых двух матчах турнира Месси забил пять мячей и побил рекорд Клозе по количеству голов на чемпионатах мира: на счету аргентинца стало 21 гол против 16 у немца.
  • Месси также побил рекорд Клозе по победным матчам и повторил его достижение по количеству игр плей-офф на чемпионатах мира.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пообещал подарить свою футболку бывшему форварду сборной Германии Мирославу Клозе, рекорды которого он побил на чемпионате мира 2026 года, сообщается на сайте Бундеслиги.
В первых двух матчах турнира Месси забил пять мячей и побил рекорд Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. На данный момент на счету аргентинца 21 гол, рекордным достижением Клозе были 16 голов. Месси также побил рекорд немца по победным матчам и повторил достижение по количеству игр плей-офф на чемпионатах мира.
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"Тренер аргентинцев Лионель Скалони был моим одноклубником по "Лацио", и мы до сих пор регулярно общаемся. Он организовал телефонный разговор между мной и Месси после того, как тот сравнялся с моим рекордом. Это было очень трогательно. Этот звонок стал первым случаем, когда мы так долго общались вне поля. Он сказал, что пришлет мне футболку с автографом", — сказал Клозе.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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