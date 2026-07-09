Месси пообещал подарить футболку Клозе

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"Тренер аргентинцев Лионель Скалони был моим одноклубником по "Лацио", и мы до сих пор регулярно общаемся. Он организовал телефонный разговор между мной и Месси после того, как тот сравнялся с моим рекордом. Это было очень трогательно. Этот звонок стал первым случаем, когда мы так долго общались вне поля. Он сказал, что пришлет мне футболку с автографом", — сказал Клозе.