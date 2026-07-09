В АдГ заявили, что Мерц оставит после себя "выжженную землю"

Краткий пересказ от РИА ИИ Алиса Вайдель, сопредседатель "Альтернативы для Германии", заявила, что Фридрих Мерц после ухода с поста канцлера Германии оставит после себя "выжженную землю".

Вайдель критикует политику правительства Мерца, указывая на растрату миллиардов и обогащение корпорации BlackRock.

По ее словам, правительство Мерца раздувает военные расходы и строит оборонную экономику за счет разрушенной реальной промышленности.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Фридрих Мерц после ухода с поста канцлера Германии оставит после себя "выжженную землю".

"Вы продолжаете растрачивать миллиарды, которые делают BlackRock еще богаче и кормят некоторых спекулянтов и лоббистов. Своей политикой вы служите не Германии , а, возможно, обеспечиваете себе высокооплачиваемую работу после окончания полномочий, оставляя после себя лишь выжженную землю", - сказала Вайдель во время выступления в бундестаге, трансляция велась на сайте немецкого парламента.

Мерц до своего возвращения в политику работал в американской финансовой корпорации Blackrock, за что неоднократно становился мишенью для критики.

По словам Вайдель, правительство Мерца разжигает страх перед войной и использует его, чтобы под предлогом расходов на безопасность отбросить барьеры для наращивания долгов.

"Вы запредельно раздуваете военные расходы, хотя безопасность Германии от этого никак не выигрывает.... Вы строите управляемую и финансируемую государством оборонную экономику взамен разрушенной реальной промышленности. Оборонную промышленность, продукцию которой вы дарите Украине", - добавила она.