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В АдГ заявили, что Мерц оставит после себя "выжженную землю" - РИА Новости, 09.07.2026
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13:39 09.07.2026
В АдГ заявили, что Мерц оставит после себя "выжженную землю"

Сопредседатель АдГ Вайдель: Мерц оставит после себя выжженную землю

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алиса Вайдель, сопредседатель "Альтернативы для Германии", заявила, что Фридрих Мерц после ухода с поста канцлера Германии оставит после себя "выжженную землю".
  • Вайдель критикует политику правительства Мерца, указывая на растрату миллиардов и обогащение корпорации BlackRock.
  • По ее словам, правительство Мерца раздувает военные расходы и строит оборонную экономику за счет разрушенной реальной промышленности.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Фридрих Мерц после ухода с поста канцлера Германии оставит после себя "выжженную землю".
"Вы продолжаете растрачивать миллиарды, которые делают BlackRock еще богаче и кормят некоторых спекулянтов и лоббистов. Своей политикой вы служите не Германии, а, возможно, обеспечиваете себе высокооплачиваемую работу после окончания полномочий, оставляя после себя лишь выжженную землю", - сказала Вайдель во время выступления в бундестаге, трансляция велась на сайте немецкого парламента.
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Мерц до своего возвращения в политику работал в американской финансовой корпорации Blackrock, за что неоднократно становился мишенью для критики.
По словам Вайдель, правительство Мерца разжигает страх перед войной и использует его, чтобы под предлогом расходов на безопасность отбросить барьеры для наращивания долгов.
"Вы запредельно раздуваете военные расходы, хотя безопасность Германии от этого никак не выигрывает.... Вы строите управляемую и финансируемую государством оборонную экономику взамен разрушенной реальной промышленности. Оборонную промышленность, продукцию которой вы дарите Украине", - добавила она.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена досрочно достичь нового целевого показателя оборонных расходов в рамках НАТО в 5% от национального ВВП. По его словам, за последние 12 месяцев расходы на оборону Германии выросли примерно на 25 миллиардов евро и достигли почти 125 миллиардов евро. По оценке МИД ФРГ, Германия может достичь показателя в 5% от ВВП к 2029 году.
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