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Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции на матч с Марокко - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
21:55 09.07.2026
Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции на матч с Марокко

Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции на четвертьфинал ЧМ с Марокко

© FIFAКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© FIFA
Килиан Мбаппе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе выйдет на поле с первых минут в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Марокко.
  • Встреча пройдет в четверг в Бостоне и начнется в 23:00 мск.
  • Вместо Брадли Барколя в нападении сборной Франции сыграет Дезире Дуэ.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Капитан и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе с первых минут сыграет в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу против команды Марокко.
Встреча пройдет в четверг в Бостоне и начнется в 23:00 мск.
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В стартовом составе сборной Франции в сравнении с предыдущей игрой произошло одно изменение - вместо Брадли Барколя в нападении сыграет Дезире Дуэ, который в двух предыдущих матчах плей-офф против команд Швеции (3:0) и Парагвая (1:0) выходил на замену.
Полностью состав вице-чемпионов мира выглядит следующим образом: Майк Меньян (вратарь, "Милан", Италия), Люка Динь ("Астон Вилла", Англия), Дайо Упамекано ("Бавария", Германия), Жюль Кунде ("Барселона", Испания), Вильям Салиба ("Арсенал", Англия), Ману Коне ("Рома", Италия), Адриен Рабьо ("Милан", Италия), Усман Дембеле ("Пари Сен-Жермен"), Килиан Мбаппе (капитан, "Реал", Испания), Майкл Олисе ("Бавария", Германия), Дезире Дуэ ("Пари Сен-Жермен").
За сборную Марокко с первых минут сыграют Яссин Буну (вратарь, "Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Ашраф Хакими (капитан, "ПСЖ", Франция), Нуссаир Мазрауи ("Манчестер Юнайтед", Англия), Исса Диоп ("Фулхэм", Англия), Анасс Салах-Эддин ("Рома", Италия), Аюб Буадди ("Лилль", Франция), Шемсдин Тальби ("Сандерленд", Англия), Аззедин Унаи ("Жирона", Испания), Билал Эль-Ханнус ("Штутгарт", Германия), Нейл Эль-Айнауи ("Рома", Италия), Браим Диас ("Реал", Испания).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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