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В Парагвае сожгли чучело Мбаппе во время фестиваля - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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В Парагвае сожгли чучело Мбаппе во время фестиваля

В Парагвае сожгли чучело футболиста сборной Франции Мбаппе во время фестиваля

© Соцсети ФИФАКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чучело капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе было сожжено во время фестиваля Сан-Хуан в Парагвае.
  • Сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 в 1/8 финала чемпионата мира, единственный гол забил Мбаппе.
  • Сенатор Парагвая Селеста Амарилья оскорбительно высказалась о Мбаппе в соцсети, после чего получила ответ от футболиста.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Чучело капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе было сожжено во время ежегодного фестиваля Сан-Хуан в Парагвае, сообщает Daily Mail.
В субботу, 4 июля, сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 в 1/8 финала чемпионата мира, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. После матча сенатор Парагвая Селеста Амарилья в соцсети Х назвала Мбаппе "высокомерным, уродливым и обиженным богачом", сопроводив это рядом расистских оскорблений и отметив с отрицательной стороны камерунское происхождение игрока. Позднее Мбаппе опубликовал на своей странице в соцсети Х сообщение, в котором назвал Амарилью презренной женщиной, недостойной занимаемой должности.
Чучело Мбаппе под фейерверки и одобрительные возгласы сожгли как "Иуду года", объявив его самым ненавистным человеком в стране. Обряд провели во время празднества 4 июля через несколько часов после окончания матча.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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