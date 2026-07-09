В Парагвае сожгли чучело Мбаппе во время фестиваля

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Чучело капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе было сожжено во время ежегодного фестиваля Сан-Хуан в Парагвае, сообщает Daily Mail.

Чучело Мбаппе под фейерверки и одобрительные возгласы сожгли как "Иуду года", объявив его самым ненавистным человеком в стране. Обряд провели во время празднества 4 июля через несколько часов после окончания матча.