Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чучело капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе было сожжено во время фестиваля Сан-Хуан в Парагвае.
- Сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 в 1/8 финала чемпионата мира, единственный гол забил Мбаппе.
- Сенатор Парагвая Селеста Амарилья оскорбительно высказалась о Мбаппе в соцсети, после чего получила ответ от футболиста.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Чучело капитана сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе было сожжено во время ежегодного фестиваля Сан-Хуан в Парагвае, сообщает Daily Mail.
В субботу, 4 июля, сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 в 1/8 финала чемпионата мира, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. После матча сенатор Парагвая Селеста Амарилья в соцсети Х назвала Мбаппе "высокомерным, уродливым и обиженным богачом", сопроводив это рядом расистских оскорблений и отметив с отрицательной стороны камерунское происхождение игрока. Позднее Мбаппе опубликовал на своей странице в соцсети Х сообщение, в котором назвал Амарилью презренной женщиной, недостойной занимаемой должности.
Чучело Мбаппе под фейерверки и одобрительные возгласы сожгли как "Иуду года", объявив его самым ненавистным человеком в стране. Обряд провели во время празднества 4 июля через несколько часов после окончания матча.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.