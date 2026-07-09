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Глава МАГАТЭ, предположительно, прибыл в Калининград - РИА Новости, 09.07.2026
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23:17 09.07.2026 (обновлено: 23:24 09.07.2026)
Глава МАГАТЭ, предположительно, прибыл в Калининград

Гросси, вероятно, прибыл в Калининград для консультаций с Россией по ЗАЭС

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предположительно прибыл в Калининград для консультаций с российской стороной по ЗАЭС.
  • Ранее Гросси вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым принял участие в торжественной церемонии установки корпуса ядерного реактора энергоблока №2 АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.
  • Встреча российской делегации и МАГАТЭ в Калининграде подтвердилась со стороны представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
ХРАБРОВО (Калининградская обл.), 9 июл - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, предположительно, прибыл в Калининград, где ожидаются его консультации с российской стороной по ЗАЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг Гросси находился в Египте. Там вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым он принял участие в торжественной церемонии установки в проектное положение корпуса ядерного реактора энергоблока №2 АЭС "Эль-Дабаа".
Частный самолет, вылетевший из этой части северного Египта после церемонии, приземлился в международном аэропорту Калининграда (Храброво) в 22.10 (23.10 мск), следует из данных табло воздушной гавани. Перед приземлением самолета у VIP-зала прилета и вылета выстроился кортеж автомобилей.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сообщил в интервью РИА Новости, что вскоре посетит Калининград для переговоров с "Росатомом" и российскими ведомствами по Запорожской АЭС. Во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил РИА Новости, что встреча российской делегации и МАГАТЭ в Калининграде пройдет в ближайшее время.
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