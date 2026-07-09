Глава МАГАТЭ, предположительно, прибыл в Калининград

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предположительно прибыл в Калининград для консультаций с российской стороной по ЗАЭС.

Ранее Гросси вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым принял участие в торжественной церемонии установки корпуса ядерного реактора энергоблока №2 АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

Встреча российской делегации и МАГАТЭ в Калининграде подтвердилась со стороны представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

ХРАБРОВО (Калининградская обл.), 9 июл - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, предположительно, прибыл в Калининград, где ожидаются его консультации с российской стороной по ЗАЭС, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в четверг Гросси находился в Египте . Там вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым он принял участие в торжественной церемонии установки в проектное положение корпуса ядерного реактора энергоблока №2 АЭС "Эль-Дабаа".

Частный самолет, вылетевший из этой части северного Египта после церемонии, приземлился в международном аэропорту Калининграда (Храброво) в 22.10 (23.10 мск), следует из данных табло воздушной гавани. Перед приземлением самолета у VIP-зала прилета и вылета выстроился кортеж автомобилей.