Проверки МАГАТЭ в Иране рано или поздно возобновят, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Ульянов заявил, что проверки МАГАТЭ в Иране рано или поздно будут возобновлены.
- Рафаэль Гросси выразил надежду, что инспекторы МАГАТЭ смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель.
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Проверки МАГАТЭ в Иране рано или поздно будут возобновлены, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я уверен, что рано или поздно проверки МАГАТЭ в Иране будут возобновлены. Не обязательно это произойдет по достижении договоренности по запасам обогащенного урана. Вполне вероятно, что иранцы захотят рассматривать этот вопрос в пакете с какими-то другими аспектами финальной сделки, над которой в течение двух месяцев будут работать Тегеран и Вашингтон. Но, повторяю, рано или поздно эти проверки, по идее, должны возобновиться, если исходить из того сценария, что дипломатия приведет к успешному результату", - сказал он.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости выразил надежду, что инспекторы агентства смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал первую операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран ответил на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре. Президент США Дональд Трамп тогда выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и добавил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.