Проверки МАГАТЭ в Иране рано или поздно возобновят, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Ульянов заявил, что проверки МАГАТЭ в Иране рано или поздно будут возобновлены.

Рафаэль Гросси выразил надежду, что инспекторы МАГАТЭ смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель.

ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Проверки МАГАТЭ в Иране рано или поздно будут возобновлены, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Я уверен, что рано или поздно проверки МАГАТЭ Иране будут возобновлены. Не обязательно это произойдет по достижении договоренности по запасам обогащенного урана. Вполне вероятно, что иранцы захотят рассматривать этот вопрос в пакете с какими-то другими аспектами финальной сделки, над которой в течение двух месяцев будут работать Тегеран и Вашингтон. Но, повторяю, рано или поздно эти проверки, по идее, должны возобновиться, если исходить из того сценария, что дипломатия приведет к успешному результату", - сказал он.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости выразил надежду, что инспекторы агентства смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.