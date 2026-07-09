В ЛНР при атаках дронов на автомобили пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В ЛНР два человека ранены при атаках дронов на автомобили.

Атакам подверглись зерновоз и два автомобиля марки «Газель» в Белокуракинском и Старобельском муниципальных округах.

ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Два человека ранены в ЛНР в четверг при атаках дронов на автомобили, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе " Два человека ранены в ЛНР в четверг при атаках дронов на автомобили, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе " Макс ".

Ранее Пасечник сообщил, что ВСУ в четверг ударили по автозаправочной станции, а также по рейсовому автобусу "Кременная-Луганск", в общей сложности ранено семь человек.

"На автодорогах Белокуракинского муниципального округа БПЛА атаковали зерновоз сельскохозяйственного предприятия и автомобиль марки "Газель" под управлением 45-летнего водителя, он ранен", - сообщил Пасечник.

По словам главы региона, еще одну "Газель" ВСУ атаковали на автодороге в Старобельском муниципальном округе, ранен 27-летний водитель.

"Также в Кременском муниципальном округе украинский беспилотник ударил по частному дому. Ранена 61-летняя женщина", - дополнил Пасечник.