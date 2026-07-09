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В ЛНР при атаках дронов на автомобили пострадали два человека - РИА Новости, 09.07.2026
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20:39 09.07.2026 (обновлено: 20:50 09.07.2026)
В ЛНР при атаках дронов на автомобили пострадали два человека

Пасечник: два человека пострадали при атаках дронов ВСУ на автомобили в ЛНР

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР два человека ранены при атаках дронов на автомобили.
  • Атакам подверглись зерновоз и два автомобиля марки «Газель» в Белокуракинском и Старобельском муниципальных округах.
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Два человека ранены в ЛНР в четверг при атаках дронов на автомобили, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Ранее Пасечник сообщил, что ВСУ в четверг ударили по автозаправочной станции, а также по рейсовому автобусу "Кременная-Луганск", в общей сложности ранено семь человек.
"На автодорогах Белокуракинского муниципального округа БПЛА атаковали зерновоз сельскохозяйственного предприятия и автомобиль марки "Газель" под управлением 45-летнего водителя, он ранен", - сообщил Пасечник.
По словам главы региона, еще одну "Газель" ВСУ атаковали на автодороге в Старобельском муниципальном округе, ранен 27-летний водитель.
"Также в Кременском муниципальном округе украинский беспилотник ударил по частному дому. Ранена 61-летняя женщина", - дополнил Пасечник.
Он уточнил, что также удар по дому пришелся в Старобельском округе, а в Троицком дрон ВСУ атаковал экскаватор строительного предприятия, обошлось без пострадавших. Глава региона уточнил, что следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия данных атак.
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