Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Кременная-Луганск" в ЛНР.
- Ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщины.
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Кременная-Луганск" в ЛНР, ранены два человека, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"Вражеский дрон атаковал рейсовый автобус "Кременная-Луганск" при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка. Ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщины", - сообщил Пасечник.
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