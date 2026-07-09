В ЛНР сотрудник МЧС пострадал при атаке дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ В ЛНР при атаке дрона ранен сотрудник МЧС.

В нескольких городах ЛНР вражеские беспилотники атаковали различные объекты, более 20 воздушных целей были уничтожены силами ПВО и мобильными огневыми группами.

ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Сотрудник МЧС ранен в ЛНР при атаке дрона, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе " Сотрудник МЧС ранен в ЛНР при атаке дрона, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе " Макс ".

"В Первомайске Краснодоне и Северодонецке вражеские беспилотники атаковали автобазу индивидуального предпринимателя, промышленную зону и грузовой автомобиль", - сообщил Пасечник.

По его словам, для ликвидации последствий были привлечены силы МЧС.

"В результате повторного удара БПЛА ранение получил сотрудник МЧС, ему оказана медицинская помощь", - сообщил Пасечник.

Он уточнил, что накануне вечером и ночью ВСУ атаковали пять муниципалитетов республики.