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В ЛНР сотрудник МЧС пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 09.07.2026
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В ЛНР сотрудник МЧС пострадал при атаке дрона

В ЛНР сотрудник МЧС пострадал при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР при атаке дрона ранен сотрудник МЧС.
  • В нескольких городах ЛНР вражеские беспилотники атаковали различные объекты, более 20 воздушных целей были уничтожены силами ПВО и мобильными огневыми группами.
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Сотрудник МЧС ранен в ЛНР при атаке дрона, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Первомайске, Краснодоне и Северодонецке вражеские беспилотники атаковали автобазу индивидуального предпринимателя, промышленную зону и грузовой автомобиль", - сообщил Пасечник.
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По его словам, для ликвидации последствий были привлечены силы МЧС.
"В результате повторного удара БПЛА ранение получил сотрудник МЧС, ему оказана медицинская помощь", - сообщил Пасечник.
Он уточнил, что накануне вечером и ночью ВСУ атаковали пять муниципалитетов республики.
"Под огнем противника оказались Стаханов, Первомайск, Северодонецк и Краснодонский муниципальный округ. При этом силами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено более 20 воздушных целей", - дополнил глава региона.
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