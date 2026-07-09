Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области задержали организатора подпольной нарколаборатории - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 09.07.2026
В Ленинградской области задержали организатора подпольной нарколаборатории

В Ленинградской области накрыли нарколабораторию с 17 килограммами "синтетики"

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция накрыла подпольную нарколабораторию в садоводстве Гатчинского района Ленинградской области.
  • Задержан 39-летний собственник домовладения, где располагалась лаборатория, он наладил производство «синтетики» в августе 2025 года.
  • Изъято более 17 килограммов мефедрона, а также 20 канистр с химическими реактивами и прекурсорами и сопутствующее оборудование.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Полиция накрыла подпольную нарколабораторию в садоводстве Гатчинского района Ленинградской область, ее предполагаемый организатор задержан, изъято более 17 килограммов "синтетики", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД... пресекли деятельность подпольной нарколаборатории по изготовлению мефедрона, располагавшейся в одном из частных домов в садоводческом массиве Чаща... Там же полицейскими был задержан и ее организатор – 39-летний собственник домовладения", – говорится в сообщении.
Пункт пропуска на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
В Белоруссии перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Польши в Россию
8 июля, 14:37
Задержанный рассказал, что наладил производство "синтетики" в августе 2025 года для последующего сбыта через систему тайников-закладок в лесу неподалеку от "лаборатории". В одном из них найдено десять пакетов с порошком весом более 10 килограммов.
В самом наркоцеху правоохранители обнаружили и изъяли контейнеры с порошком общим весом около 7,3 килограмма, 20 канистр с химическими реактивами и прекурсорами общим объемом около 400 литров, а также сопутствующее оборудование.
«
"Таким образом, общая масса изъятых веществ составила более 17,4 килограмма. Проведенная экспертиза уже подтвердила, что в нескольких обнаруженных пакетах находится мефедрон", – уточнили в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (подготовка к незаконному обороту наркотиков). Полиция ищет поставщиков оборудования и химических реактивов.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
В Сибири женщину будут судить за склонение сына к употреблению наркотиков
24 июня, 13:10
 
ПроисшествияРоссияГатчинский районЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала