В Ленинградской области задержали организатора подпольной нарколаборатории

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция накрыла подпольную нарколабораторию в садоводстве Гатчинского района Ленинградской области.

Задержан 39-летний собственник домовладения, где располагалась лаборатория, он наладил производство «синтетики» в августе 2025 года.

Изъято более 17 килограммов мефедрона, а также 20 канистр с химическими реактивами и прекурсорами и сопутствующее оборудование.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Полиция накрыла подпольную нарколабораторию в садоводстве Гатчинского района Ленинградской область, ее предполагаемый организатор задержан, изъято более 17 килограммов "синтетики", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД... пресекли деятельность подпольной нарколаборатории по изготовлению мефедрона, располагавшейся в одном из частных домов в садоводческом массиве Чаща... Там же полицейскими был задержан и ее организатор – 39-летний собственник домовладения", – говорится в сообщении.

Задержанный рассказал, что наладил производство "синтетики" в августе 2025 года для последующего сбыта через систему тайников-закладок в лесу неподалеку от "лаборатории". В одном из них найдено десять пакетов с порошком весом более 10 килограммов.

В самом наркоцеху правоохранители обнаружили и изъяли контейнеры с порошком общим весом около 7,3 килограмма, 20 канистр с химическими реактивами и прекурсорами общим объемом около 400 литров, а также сопутствующее оборудование.

« "Таким образом, общая масса изъятых веществ составила более 17,4 килограмма. Проведенная экспертиза уже подтвердила, что в нескольких обнаруженных пакетах находится мефедрон", – уточнили в ГУМВД.