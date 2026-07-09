В Джанкое один человек погиб из-за атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Джанкоя погиб при атаке украинских дронов на Крым.
- Власти пообещали оказать необходимую поддержку его родным и близким.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Житель Джанкоя погиб при налете украинских беспилотников, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«
"Минувшей ночью республика <...> вновь подверглась вражеской атаке БПЛА. К сожалению, один человек <...> погиб. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким", — написал он в канале на платформе "Макс".
По его словам, власти окажут им необходимую поддержку.
ВСУ в последнее время усилили удары по Крыму. В некоторых районах из-за аварий, вызванных атаками, пропал свет. С 26 июня в республике и Севастополе действует режим ЧС. Как заявлял Аксенов, он нужен для упорядочения вопросов экономического характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18