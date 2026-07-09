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В Джанкое один человек погиб из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 09.07.2026
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10:42 09.07.2026 (обновлено: 11:42 09.07.2026)
В Джанкое один человек погиб из-за атаки БПЛА

При атаке БПЛА ВСУ на Джанкой погиб один человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Джанкоя погиб при атаке украинских дронов на Крым.
  • Власти пообещали оказать необходимую поддержку его родным и близким.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Житель Джанкоя погиб при налете украинских беспилотников, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«

"Минувшей ночью республика <...> вновь подверглась вражеской атаке БПЛА. К сожалению, один человек <...> погиб. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким", — написал он в канале на платформе "Макс".

По его словам, власти окажут им необходимую поддержку.
ВСУ в последнее время усилили удары по Крыму. В некоторых районах из-за аварий, вызванных атаками, пропал свет. С 26 июня в республике и Севастополе действует режим ЧС. Как заявлял Аксенов, он нужен для упорядочения вопросов экономического характера.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДжанкойРеспублика КрымПроисшествияСергей Аксенов (политик)
 
 
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