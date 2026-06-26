СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Глава республики пояснил, что этот правовой режим даст возможность оперативно принимать решения по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.