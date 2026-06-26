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В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера - РИА Новости, 26.06.2026
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13:14 26.06.2026 (обновлено: 14:35 26.06.2026)
В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера

Аксенов: в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера

© NASAВид на Крым из космоса
Вид на Крым из космоса - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© NASA
Вид на Крым из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
  • Решение приняли для упорядочения вопросов экономического характера.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера", — написал он на платформе "Макс".
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Глава республики пояснил, что этот правовой режим даст возможность оперативно принимать решения по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев добавил, что режим ЧС позволит предпринимателям заявлять о форс-мажоре, а жителям города — получить компенсации за технику, пострадавшую от перебоев с электричеством.
С 21 июня в Крыму и Севастополе ввели графики отключения электроэнергии. Часть полуострова оказалась обесточена из-за аварий на объектах электросетевого хозяйства. Как сообщали в "Крымэнерго", это нужно, чтобы не допустить перегруза сетей и аварии во всей энергосистеме.
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Республика КрымСевастопольСергей Аксенов (политик)
 
 
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