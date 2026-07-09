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Крамник подал апелляцию на решение FIDE о дисквалификации - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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19:43 09.07.2026
Крамник подал апелляцию на решение FIDE о дисквалификации

Крамник подал апелляцию на решение FIDE о своей дисквалификации

© пресс-служба ТРК "Vegas Crocus Hall"Российский гроссмейстер Владимир Крамник
Российский гроссмейстер Владимир Крамник - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© пресс-служба ТРК "Vegas Crocus Hall"
Российский гроссмейстер Владимир Крамник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Крамник подал апелляцию на решение о своей дисквалификации.
  • Его дисквалифицировали на год за публичные обвинения Даниэля Народицкого, также предусмотрен еще один год дисквалификации условно.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник сообщил, что подал апелляцию на решение дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) о своей дисквалификации.
В начале июля Крамника дисквалифицировали на год за публичные обвинения ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого. Также решение предусматривает еще один год дисквалификации условно.
"Несколько минут назад я направил официальную апелляцию. Ниже приведены заявленные требования: полностью отменить данное решение; признать, что процедура рассмотрения дела была порочной в своей основе вследствие системных и неоднократных процессуальных нарушений; в качестве альтернативного требования - отменить выводы и санкции по существу дела", - написал Крамник в соцсети X.
В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.
Владимир Крамник - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Дисквалификация Крамника носит политизированный характер, заявил Артемьев
4 июля, 16:20
 
СпортВладимир КрамникМеждународная федерация шахмат (FIDE)Шахматы
 
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