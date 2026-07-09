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Гол Коваленко принес "Пюнику" победу в матче квалификации Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
21:58 09.07.2026

Гол Коваленко принес "Пюнику" победу в матче квалификации Лиги конференций

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянский футбольный клуб «Пюник» одержал победу над мальтийским клубом «Марсашлокк» со счетом 3:0 в первом матче первого раунда квалификации Лиги конференции.
  • Российский защитник Михаил Коваленко, выступающий за «Пюник», забил гол и стал первым россиянином, который отметился голом в текущем еврокубковом сезоне.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Армянский "Пюник", за который выступает российский защитник Михаил Коваленко, на выезде нанес поражение мальтийскому футбольному клубу "Марсашлокк" в первом матче первого раунда квалификации Лиги конференции.
Встреча прошла в мальтийском Та-Кали и завершилась крупной победой гостей со счетом 3:0. Мячи забили Момо Янсане (41-я минута), реализовавший пенальти, Артак Дашян (51) и Коваленко (65).
Коваленко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте. 31-летний воспитанник петербургского "Зенита" стал первым россиянином, который отметился голом в текущем еврокубковом сезоне.
Ответная встреча пройдет 16 июля в Ереване.
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