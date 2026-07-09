Гол Коваленко принес "Пюнику" победу в матче квалификации Лиги конференций

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Армянский "Пюник", за который выступает российский защитник Михаил Коваленко, на выезде нанес поражение мальтийскому футбольному клубу "Марсашлокк" в первом матче первого раунда квалификации Лиги конференции.

Коваленко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте. 31-летний воспитанник петербургского "Зенита" стал первым россиянином, который отметился голом в текущем еврокубковом сезоне.