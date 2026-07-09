В Китае при пожаре на обувной фабрике погибли 28 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Китае днем в четверг вспыхнул пожар на обувной фабрике компании "Хуэйтэн" в уезде Цзиньцзян городского округа Цюаньчжоу.
- Жертвами пожара стали 28 человек.
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Жертвами пожара на обувной фабрике в восточной китайской провинции Фуцзянь стали 28 человек, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая.
Пожар произошел в четверг около 12.00 (07.00 мск) на обувной фабрике компании "Хуэйтэн" в уезде Цзиньцзян городского округа Цюаньчжоу. На место происшествия оперативно были направлены более 180 пожарных и 35 единиц спецтехники.
"В результате пожара на фабрике компании "Хуэйтэн" в городском округе Цзиньцзян провинции Фуцзянь погибли 28 человек", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин распорядился провести тщательное расследование пожара и привлечь виновных к ответственности.