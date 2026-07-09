В Китае при пожаре на обувной фабрике погибли 28 человек

Пожар произошел в четверг около 12.00 (07.00 мск) на обувной фабрике компании "Хуэйтэн" в уезде Цзиньцзян городского округа Цюаньчжоу. На место происшествия оперативно были направлены более 180 пожарных и 35 единиц спецтехники.