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В Китае при пожаре на обувной фабрике погибли 28 человек - РИА Новости, 09.07.2026
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16:52 09.07.2026 (обновлено: 16:53 09.07.2026)
В Китае при пожаре на обувной фабрике погибли 28 человек

При пожаре на обувной фабрике на востоке Китая погибли 28 человек

© AP Photo / Ng Han GuanПожарный расчет в Китае
Пожарный расчет в Китае - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
Пожарный расчет в Китае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Китае днем в четверг вспыхнул пожар на обувной фабрике компании "Хуэйтэн" в уезде Цзиньцзян городского округа Цюаньчжоу.
  • Жертвами пожара стали 28 человек.
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Жертвами пожара на обувной фабрике в восточной китайской провинции Фуцзянь стали 28 человек, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая.
Пожар произошел в четверг около 12.00 (07.00 мск) на обувной фабрике компании "Хуэйтэн" в уезде Цзиньцзян городского округа Цюаньчжоу. На место происшествия оперативно были направлены более 180 пожарных и 35 единиц спецтехники.
"В результате пожара на фабрике компании "Хуэйтэн" в городском округе Цзиньцзян провинции Фуцзянь погибли 28 человек", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин распорядился провести тщательное расследование пожара и привлечь виновных к ответственности.
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