Канадца Селебрини признали лучшим хоккеистом сезона по версии IIHF

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» и сборной Канады Маклин Селебрини признан лучшим хоккеистом сезона-2025/26 по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

Селебрини набрал 40,8% голосов, опередив вратаря «Виннипег Джетс» и сборной США Коннора Хеллебайка и форварда «Каролины Харрикейнз» и сборной Финляндии Себастьяна Ахо.

В минувшем сезоне Селебрини стал серебряным призером, лучшим снайпером и вторым бомбардиром олимпийского хоккейного турнира, а позже — вторым бомбардиром чемпионата мира и лучшим нападающим турнира.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Нападающий "Сан-Хосе Шаркс" и сборной Канады Маклин Селебрини признан лучшим хоккеистом сезона-2025/26 по версии Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на Нападающий "Сан-Хосе Шаркс" и сборной Канады Маклин Селебрини признан лучшим хоккеистом сезона-2025/26 по версии Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте организации.

Селебрини набрал 40,8% голосов. Второе место в голосовании занял вратарь " Виннипег Джетс " и сборной США Коннор Хеллебайк (20,4%), третьим стал форвард "Каролины Харрикейнз" и сборной Финляндии Себастьян Ахо (14,3%).

Селебрини 20 лет, в минувшем сезоне он стал серебряным призером, лучшим снайпером (5 шайб) и вторым бомбардиром (10 очков) олимпийского хоккейного турнира, в котором впервые с 2014 года принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Позже он также стал вторым бомбардиром (14 очков) чемпионата мира и был признан лучшим нападающим турнира.

В регулярном чемпионате НХЛ Селебрини, которому на момент его окончания было 19 лет, набрал 115 очков, что является третьим результатом в истории для игроков не старше 20, больше набирали только Уэйн Гретцки (137 очков в сезоне-1979/80) и Сидни Кросби (120 очков в сезоне-2006/07).