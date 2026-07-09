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Канадца Селебрини признали лучшим хоккеистом сезона по версии IIHF - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Хоккей
 
21:19 09.07.2026
Канадца Селебрини признали лучшим хоккеистом сезона по версии IIHF

IIHF признала канадца Селебрини лучшим игроком сезона-2025/26

© AP Photo / Greg M. CooperКанадский хоккеист Маклин Селебрини
Канадский хоккеист Маклин Селебрини - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Greg M. Cooper
Канадский хоккеист Маклин Селебрини. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» и сборной Канады Маклин Селебрини признан лучшим хоккеистом сезона-2025/26 по версии Международной федерации хоккея (IIHF).
  • Селебрини набрал 40,8% голосов, опередив вратаря «Виннипег Джетс» и сборной США Коннора Хеллебайка и форварда «Каролины Харрикейнз» и сборной Финляндии Себастьяна Ахо.
  • В минувшем сезоне Селебрини стал серебряным призером, лучшим снайпером и вторым бомбардиром олимпийского хоккейного турнира, а позже — вторым бомбардиром чемпионата мира и лучшим нападающим турнира.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Нападающий "Сан-Хосе Шаркс" и сборной Канады Маклин Селебрини признан лучшим хоккеистом сезона-2025/26 по версии Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте организации.
Селебрини набрал 40,8% голосов. Второе место в голосовании занял вратарь "Виннипег Джетс" и сборной США Коннор Хеллебайк (20,4%), третьим стал форвард "Каролины Харрикейнз" и сборной Финляндии Себастьян Ахо (14,3%).
Селебрини 20 лет, в минувшем сезоне он стал серебряным призером, лучшим снайпером (5 шайб) и вторым бомбардиром (10 очков) олимпийского хоккейного турнира, в котором впервые с 2014 года принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Позже он также стал вторым бомбардиром (14 очков) чемпионата мира и был признан лучшим нападающим турнира.
В регулярном чемпионате НХЛ Селебрини, которому на момент его окончания было 19 лет, набрал 115 очков, что является третьим результатом в истории для игроков не старше 20, больше набирали только Уэйн Гретцки (137 очков в сезоне-1979/80) и Сидни Кросби (120 очков в сезоне-2006/07).
Премия ежегодно вручается игроку, который наилучшим образом продемонстрировал исключительное мастерство, решимость, командный дух и спортивный характер в течение сезона. Лучший игрок по версии IIHF определяется четвертый год подряд. Предыдущими победителями были Коннор Бедард (Канада, 2023), Роман Червенка (Чехия, 2024) и Свен Андригетто (Швейцария, 2025).
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