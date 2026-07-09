Рейтинг@Mail.ru
Капитан "Нью-Джерси" спас семью с надувной лодкой у плотины в Берне - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:46 09.07.2026
Капитан "Нью-Джерси" спас семью с надувной лодкой у плотины в Берне

Капитан "Нью-Джерси" Нико Хишир помог спасти семью на реке в Швейцарии

© Instagram Нико ХишираНико Хишир
Нико Хишир - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Instagram Нико Хишира
Нико Хишир. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан "Нью-Джерси Девилз" Нико Хишир помог спасти семью, находившуюся в надувной лодке у плотины Энгехальде на реке Аре в Берне.
  • В лодке находились двое взрослых и двое детей, которых течением относило к плотине.
  • Сотрудники спасательной службы эвакуировали семью, никто не пострадал.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Девилз" Нико Хишир помог спасти семью, чья надувная лодка оказалась в опасной ситуации у плотины Энгехальде на реке Аре в Берне.
По информации СМИ, инцидент произошел в субботу. В надувной лодке находились двое взрослых и двое детей, которых течением относило к плотине. По данным кантональной полиции Берна, по неустановленным причинам люди не могли самостоятельно выбраться из опасной зоны.
"В такой ситуации любая помощь ценна, и мы все были рады, что в итоге никто не пострадал", - приводит слова Хишира 20Minuten.
Хоккеист Вегас Голден Найтс Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Российский хоккеист Дорофеев объяснил переход в "Рейнджерс" из "Вегаса"
3 июля, 22:27
Швейцарский хоккеист также подчеркнул, что в спасении участвовали и другие люди. Прибывшие на место сотрудники полиции смогли эвакуировать семью из реки. По данным правоохранительных органов, сотрудники спасательной службы с помощью бросательного конца подтянули лодку к берегу и спасли всех четырех находившихся в ней человек. Никто не пострадал.
Хиширу 27 лет. Нападающий с октября 2021 года является капитаном "Нью-Джерси". На чемпионате мира 2026 года вместе со сборной Швейцарии форвард дошел до финала, где команда потерпела поражение от финнов.
Иван Телегин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Приставы взыскивают с хоккеиста Телегина более 8,4 миллиона рублей долга
5 июля, 05:20
 
ХоккейБерн (кантон)ШвейцарияНико ХиширНью-Джерси ДевилзКапитанНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Марокко
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    К. Гауфф
    617
    266
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала