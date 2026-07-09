Капитан "Нью-Джерси" спас семью с надувной лодкой у плотины в Берне

Швейцарский хоккеист также подчеркнул, что в спасении участвовали и другие люди. Прибывшие на место сотрудники полиции смогли эвакуировать семью из реки. По данным правоохранительных органов, сотрудники спасательной службы с помощью бросательного конца подтянули лодку к берегу и спасли всех четырех находившихся в ней человек. Никто не пострадал.