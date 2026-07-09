Капитан "Нью-Джерси" спас семью с надувной лодкой у плотины в Берне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан "Нью-Джерси Девилз" Нико Хишир помог спасти семью, находившуюся в надувной лодке у плотины Энгехальде на реке Аре в Берне.
- В лодке находились двое взрослых и двое детей, которых течением относило к плотине.
- Сотрудники спасательной службы эвакуировали семью, никто не пострадал.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Девилз" Нико Хишир помог спасти семью, чья надувная лодка оказалась в опасной ситуации у плотины Энгехальде на реке Аре в Берне.
По информации СМИ, инцидент произошел в субботу. В надувной лодке находились двое взрослых и двое детей, которых течением относило к плотине. По данным кантональной полиции Берна, по неустановленным причинам люди не могли самостоятельно выбраться из опасной зоны.
"В такой ситуации любая помощь ценна, и мы все были рады, что в итоге никто не пострадал", - приводит слова Хишира 20Minuten.
Швейцарский хоккеист также подчеркнул, что в спасении участвовали и другие люди. Прибывшие на место сотрудники полиции смогли эвакуировать семью из реки. По данным правоохранительных органов, сотрудники спасательной службы с помощью бросательного конца подтянули лодку к берегу и спасли всех четырех находившихся в ней человек. Никто не пострадал.
Хиширу 27 лет. Нападающий с октября 2021 года является капитаном "Нью-Джерси". На чемпионате мира 2026 года вместе со сборной Швейцарии форвард дошел до финала, где команда потерпела поражение от финнов.