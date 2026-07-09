Каменев отреагировал на дисквалификацию за допинг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владислав Каменев провалил допинг-тест, в связи с чем получил дисквалификацию на четыре года, впоследствии сокращенную РУСАДА до двух лет.
- Каменев заявил о рассмотрении возможности обжалования решения о дисквалификации, подчеркивая свою невиновность.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Проваливший допинг-тест хоккеист Владислав Каменев заявил, что будет рассматривать возможность обжалования двухлетней дисквалификации.
В четверг стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило срок дисквалификации Каменева с четырех до двух лет. О положительном результате допинг-теста спортсмена в марте 2025 года сообщили Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и ЦСКА.
"Я не чувствую за собой вины, и поэтому мне тяжело воспринимать это решение как положительное. Мы ждем сейчас полный текст решения и будем рассматривать возможность его обжалования, чтобы доказать мою невиновность", - написал нападающий в своем Telegram-канале.
Каменеву 29 лет. Он трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023). В КХЛ форвард также выступал за магнитогорский "Металлург" и петербургский СКА. В 2014 году был выбран командой "Нэшвилл Предаторз" на драфте Национальной хоккейной лиги под общим 42-м номером. Также играл в НХЛ за "Колорадо Эвеланш".