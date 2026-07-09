Каменев отреагировал на дисквалификацию за допинг

"Я не чувствую за собой вины, и поэтому мне тяжело воспринимать это решение как положительное. Мы ждем сейчас полный текст решения и будем рассматривать возможность его обжалования, чтобы доказать мою невиновность", - написал нападающий в своем Telegram-канале.