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Каменев отреагировал на дисквалификацию за допинг - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Хоккей
 
18:21 09.07.2026 (обновлено: 19:21 09.07.2026)
Каменев отреагировал на дисквалификацию за допинг

Каменев о дисквалификации: будем рассматривать возможность обжалования

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладислав Каменев
Владислав Каменев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владислав Каменев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владислав Каменев провалил допинг-тест, в связи с чем получил дисквалификацию на четыре года, впоследствии сокращенную РУСАДА до двух лет.
  • Каменев заявил о рассмотрении возможности обжалования решения о дисквалификации, подчеркивая свою невиновность.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Проваливший допинг-тест хоккеист Владислав Каменев заявил, что будет рассматривать возможность обжалования двухлетней дисквалификации.
В четверг стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило срок дисквалификации Каменева с четырех до двух лет. О положительном результате допинг-теста спортсмена в марте 2025 года сообщили Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и ЦСКА.
"Я не чувствую за собой вины, и поэтому мне тяжело воспринимать это решение как положительное. Мы ждем сейчас полный текст решения и будем рассматривать возможность его обжалования, чтобы доказать мою невиновность", - написал нападающий в своем Telegram-канале.
Каменеву 29 лет. Он трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023). В КХЛ форвард также выступал за магнитогорский "Металлург" и петербургский СКА. В 2014 году был выбран командой "Нэшвилл Предаторз" на драфте Национальной хоккейной лиги под общим 42-м номером. Также играл в НХЛ за "Колорадо Эвеланш".
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ХоккейСпортРУСАДАВладислав КаменевСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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