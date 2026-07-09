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Хоккеиста ЦСКА Каменева дисквалифицировали на два года за допинг - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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18:10 09.07.2026 (обновлено: 18:31 09.07.2026)
Хоккеиста ЦСКА Каменева дисквалифицировали на два года за допинг

Хоккеиста ЦСКА Владислава Каменева дисквалифицировали на два года за допинг

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккеист ЦСКА Владислав Каменев
Хоккеист ЦСКА Владислав Каменев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Хоккеист ЦСКА Владислав Каменев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хоккеист московского ЦСКА Владислав Каменев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.
  • В марте 2025 года КХЛ и ЦСКА сообщили о временном отстранении Каменева от соревнований из-за проваленного допинг-теста.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Хоккеист московского ЦСКА Владислав Каменев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается в Telegram-канале представлявшей игрока компании "Клевер Консалт".
В марте 2025 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и ЦСКА сообщили, что Каменев временно отстранен от соревнований, так как провалил допинг-тест.
Спортсмену назначена дисквалификация сроком на два года вместо максимально возможной четырехлетней. С учетом уже отбытого срока Каменев сможет вернуться к соревнованиям в марте 2027 года.
Каменеву 29 лет. Он трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023). В КХЛ форвард также выступал за магнитогорский "Металлург" и петербургский СКА. В 2014 году был выбран командой "Нэшвилл Предаторз" на драфте Национальной хоккейной лиги под общим 42-м номером. Также играл в НХЛ за "Колорадо Эвеланш".
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ХоккейЦСКАСпортВладислав КаменевМеталлург (Магнитогорск)СКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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