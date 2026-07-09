Хоккеиста ЦСКА Каменева дисквалифицировали на два года за допинг

Спортсмену назначена дисквалификация сроком на два года вместо максимально возможной четырехлетней. С учетом уже отбытого срока Каменев сможет вернуться к соревнованиям в марте 2027 года.

Каменеву 29 лет. Он трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023). В КХЛ форвард также выступал за магнитогорский "Металлург" и петербургский СКА. В 2014 году был выбран командой "Нэшвилл Предаторз" на драфте Национальной хоккейной лиги под общим 42-м номером. Также играл в НХЛ за "Колорадо Эвеланш".