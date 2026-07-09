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Под Калининградом нашли клад серебряных монет Арабского халифата - РИА Новости, 09.07.2026
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23:47 09.07.2026 (обновлено: 23:53 09.07.2026)
Под Калининградом нашли клад серебряных монет Арабского халифата

Под Калининградом археологи нашли 59 серебряных дирхамов Арабского халифата

© Фото : пресс-служба Департамента культурного наследия города МосквыКлад со старинными монетами
Клад со старинными монетами - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Клад со старинными монетами. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Археологи обнаружили клад из 59 серебряных дирхамов Арабского халифата на южном берегу Калининградского залива.
  • Монеты были выпущены между 746 и 815 годами, одна из них отчеканена при последнем правителе из династии Умайадов, остальные — при Аббасидах.
  • Клад был сокрыт на средневековом поселении, характерном для материальной культуры пруссов.
КАЛИНИНГРАД, 9 июл - РИА Новости. Археологи на южном берегу Калининградского залива нашли под Калининградом клад - 59 серебряных дирхамов Арабского халифата, выпущенных между 746 и 815 годами, сообщают в институте археологии РАН.
"Новая такая находка - клад серебряных восточных монет VIII–IX веков, обнаруженный в мае 2026 года Самбийской археологической экспедицией Института археологии РАН при обследовании земельных участков на южном берегу Калининградского (Вислинского) залива. Он включает 59 дирхамов, целых и обрезков, выпущенных в Арабском халифате между 746 и 815 годами", - говорится в сообщении на сайте института археологии РАН.
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Отмечается, что одна монета отчеканена при последнем правителе из династии Умайадов. Остальные выпущены уже при Аббасидах - династии, утвердившейся в халифате в 132 году хиджры - 749-750 годы. Клад был открыт в ходе разведок древних и средневековых поселений, обычных в практике полевой археологии и не обещавших неожиданных находок.
"Обследование показало, что он был сокрыт на средневековом поселении (селище), культурный слой которого содержит фрагменты лепных и раннекруговых сосудов, характерных для материальной культуры пруссов", - добавили в институте.
Восточные серебряные монеты - дирхамы - в значительных объемах ввозились в Восточную и Северную Европу в IX–X веках, сообщают ученые. Они были там главным платежным средством и основным сырьем для производства серебряных украшений. Приток восточного серебра был одним из важных факторов подъема экономики этих регионов Европы, способствовавших становлению ранних средневековых государств, в том числе Руси.
Кладов восточных монет на территории Калининградской области известно всего два. Один из них (более 330 дирхамов) был найден под Инстербургом (Черняховск), второй (около 150 монет) был обнаружен в 1945 году в окрестностях Калининграда. Из последней находки были атрибутированы лишь девять дирхамов.
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