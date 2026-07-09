Под Калининградом нашли клад серебряных монет Арабского халифата

Краткий пересказ от РИА ИИ Археологи обнаружили клад из 59 серебряных дирхамов Арабского халифата на южном берегу Калининградского залива.

Монеты были выпущены между 746 и 815 годами, одна из них отчеканена при последнем правителе из династии Умайадов, остальные — при Аббасидах.

Клад был сокрыт на средневековом поселении, характерном для материальной культуры пруссов.

КАЛИНИНГРАД, 9 июл - РИА Новости. Археологи на южном берегу Калининградского залива нашли под Калининградом клад - 59 серебряных дирхамов Арабского халифата, выпущенных между 746 и 815 годами, сообщают в Археологи на южном берегу Калининградского залива нашли под Калининградом клад - 59 серебряных дирхамов Арабского халифата, выпущенных между 746 и 815 годами, сообщают в институте археологии РАН

"Новая такая находка - клад серебряных восточных монет VIII–IX веков, обнаруженный в мае 2026 года Самбийской археологической экспедицией Института археологии РАН при обследовании земельных участков на южном берегу Калининградского (Вислинского) залива. Он включает 59 дирхамов, целых и обрезков, выпущенных в Арабском халифате между 746 и 815 годами", - говорится в сообщении на сайте института археологии РАН.

Отмечается, что одна монета отчеканена при последнем правителе из династии Умайадов. Остальные выпущены уже при Аббасидах - династии, утвердившейся в халифате в 132 году хиджры - 749-750 годы. Клад был открыт в ходе разведок древних и средневековых поселений, обычных в практике полевой археологии и не обещавших неожиданных находок.

"Обследование показало, что он был сокрыт на средневековом поселении (селище), культурный слой которого содержит фрагменты лепных и раннекруговых сосудов, характерных для материальной культуры пруссов", - добавили в институте.

Восточные серебряные монеты - дирхамы - в значительных объемах ввозились в Восточную и Северную Европу в IX–X веках, сообщают ученые. Они были там главным платежным средством и основным сырьем для производства серебряных украшений. Приток восточного серебра был одним из важных факторов подъема экономики этих регионов Европы , способствовавших становлению ранних средневековых государств, в том числе Руси.