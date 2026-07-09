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CAS подтвердил получение иска ВФЛА к World Athletic - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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17:00 09.07.2026 (обновлено: 17:01 09.07.2026)
CAS подтвердил получение иска ВФЛА к World Athletic

CAS подтвердил получение иска ВФЛА к World Athletic по отстранению россиян

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение иска Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
  • ВФЛА оспаривает в CAS решение о продлении отстранения российских спортсменов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил РИА Новости получение иска Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), в котором оспаривается решение о продлении отстранения российских спортсменов.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого World Athletics заявила, что пока не намерена следовать новым рекомендациям МОК. Затем ВФЛА сообщила, что подала иск в CAS.
«
"CAS подтверждает получение запроса об арбитражном разбирательстве между Всероссийской федерацией легкой атлетики и World Athletics. CAS не будет давать каких-либо дополнительных комментариев", - сообщили в пресс-службе суда.
World Athletics остается одной из немногих спортивных федераций, сохранивших полное отстранение российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК.
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СпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Международный олимпийский комитет (МОК)Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Легкая атлетика
 
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