CAS подтвердил получение иска ВФЛА к World Athletic

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение иска Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
- ВФЛА оспаривает в CAS решение о продлении отстранения российских спортсменов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил РИА Новости получение иска Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), в котором оспаривается решение о продлении отстранения российских спортсменов.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого World Athletics заявила, что пока не намерена следовать новым рекомендациям МОК. Затем ВФЛА сообщила, что подала иск в CAS.
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"CAS подтверждает получение запроса об арбитражном разбирательстве между Всероссийской федерацией легкой атлетики и World Athletics. CAS не будет давать каких-либо дополнительных комментариев", - сообщили в пресс-службе суда.
World Athletics остается одной из немногих спортивных федераций, сохранивших полное отстранение российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК.