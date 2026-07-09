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Иран восстановил оборонный потенциал в районе Ормуза, пишет WSJ - РИА Новости, 09.07.2026
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21:18 09.07.2026
Иран восстановил оборонный потенциал в районе Ормуза, пишет WSJ

WSJ: Иран восстановил оборонный потенциал в районе Ормузского пролива

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран восстановил оборонный потенциал в районе Ормузского пролива после прекращения огня в апреле.
  • Тегеран переместил небольшие портативные радары, сообщили газета Wall Street Journal.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Иран с момента прекращения огня в апреле восстановил оборонный потенциал в районе Ормузского пролива, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о новой серии ударов примерно по 80–90 военным объектам на территории Ирана, назвав их ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ракетных и беспилотных ударов по десяткам американских военных объектов на Ближнем Востоке, включая базы в Бахрейне и Кувейте.
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Как отмечает издание, США нанесли удары по целям в том числе вблизи Ормузского пролива.
"С тех пор (с момента прекращения огня - ред.) Иран восстановил свой военный потенциал в этом районе..., например, переместив небольшие портативные радары", - говорится в публикации.
Отмечается, что Иран извлек из-под завалов и отремонтировал сотни ракет и пусковых установок, поврежденных в ходе американских атак до прекращения огня. Как утверждает один из собеседников издания, у Тегерана теперь есть доступ к более 50% довоенных запасов ракет и установок.
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В миреИранОрмузский проливБлижний ВостокКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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