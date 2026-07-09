Иран восстановил оборонный потенциал в районе Ормуза, пишет WSJ

"С тех пор (с момента прекращения огня - ред.) Иран восстановил свой военный потенциал в этом районе..., например, переместив небольшие портативные радары", - говорится в публикации.

Отмечается, что Иран извлек из-под завалов и отремонтировал сотни ракет и пусковых установок, поврежденных в ходе американских атак до прекращения огня. Как утверждает один из собеседников издания, у Тегерана теперь есть доступ к более 50% довоенных запасов ракет и установок.