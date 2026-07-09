Трое военных КСИР погибли при атаке США на юго-западе Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трое военных Корпуса Стражей Исламской Революции погибли в результате атак США по провинции Хузестан.
- Атаки произошли в четверг утром.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Трое военных Корпуса Стражей Исламской Революции погибли в результате атак США по провинции Хузестан на юго-западе Ирана, сообщает пресс-служба КСИР провинции.
"Трое военнослужащих КСИР провинции Хузестан погибли в результате американо-сионистского авиаудара по некоторым районам Хузестана в четверг утром", - говорится в заявлении, которое передает агентство IRNA.