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Трое военных КСИР погибли при атаке США на юго-западе Ирана - РИА Новости, 09.07.2026
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15:00 09.07.2026 (обновлено: 15:57 09.07.2026)
Трое военных КСИР погибли при атаке США на юго-западе Ирана

Трое военных КСИР погибли при атаке США по провинцию Хузестан в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое военных Корпуса Стражей Исламской Революции погибли в результате атак США по провинции Хузестан.
  • Атаки произошли в четверг утром.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. Трое военных Корпуса Стражей Исламской Революции погибли в результате атак США по провинции Хузестан на юго-западе Ирана, сообщает пресс-служба КСИР провинции.
"Трое военнослужащих КСИР провинции Хузестан погибли в результате американо-сионистского авиаудара по некоторым районам Хузестана в четверг утром", - говорится в заявлении, которое передает агентство IRNA.
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