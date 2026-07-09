Краткий пересказ от РИА ИИ
- США нанесли удар по окрестностям АЭС "Бушер" на юге Ирана.
- Замглавы губернатора провинции Бушер назвал это нарушением меморандума о прекращении войны.
ТЕГЕРАН, 9 июл — РИА Новости. США атаковали окрестности АЭС "Бушер" на юге Ирана, сообщил замглавы губернатора одноименной провинции Эхсан Джаханиан.
"Последствия будут". Трамп угодил в ловушку Ирана
8 июля, 17:14
Это единственная действующая АЭС в Иране. Первый блок, достроенный при участии российской стороны, подключили к национальной энергосистеме в сентябре 2011 года. Строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока, приостановили из-за боевых действий.
В ночь на четверг Вашингтон атаковал юг и север исламской республики. Как утверждает CENTCOM, армия поразила примерно 90 объектов. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Бендер-Аббасе, Конараке, Сирике, Джаске, Ираншахре, Аккале, Чабахаре и на острове Абу-Муса в Персидском заливе. Известно как минимум о 14 погибших и 78 раненых.
По словам президента США Дональда Трампа, обстрелы стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится. ВС Ирана, в свою очередь, поразили объекты в Кувейте, Катаре и Бахрейне.