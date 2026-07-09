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Гол Воробьева в ворота ЦСКА признали лучшим по итогам сезона РПЛ - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
21:41 09.07.2026
Гол Воробьева в ворота ЦСКА признали лучшим по итогам сезона РПЛ

Гол футболиста "Локомотива" Воробьева в дерби с ЦСКА признан лучшим в сезоне РПЛ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Воробьев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гол нападающего московского «Локомотива» Дмитрия Воробьева в дерби против ЦСКА признан лучшим в сезоне-2025/26 РПЛ.
  • Победителем в номинации «ассист сезона» стал вингер ЦСКА Данил Круговой.
  • Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля в Москве матчем между ЦСКА и калининградской «Балтикой».
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Гол нападающего московского "Локомотива" Дмитрия Воробьева в дерби против ЦСКА был признан лучшим в сезоне-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ) на проходящей в столице церемонии вручения премии "Герои РПЛ", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Премия "Герои РПЛ" проходит в четвертый раз. Воробьев был отмечен за мяч с почти нулевого угла от углового флага в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (3:0). Помимо него на приз также претендовали форвард "Краснодара" Джон Кордоба и его удар из-за штрафной в матче с "Динамо" (1:0), а также сольный проход с центра поля и удар в дальний верхний угол полузащитника "Спартака" Жедсона Фернандеша в матче с грозненским "Ахматом" (3:1).
Победителем в номинации "ассист сезона" стал вингер ЦСКА Данил Круговой и его передача внешней стороной стопы на Матвея Кисляка в матче против "Нижнего Новгорода" (2:0).
На первом этапе определения номинантов на приз с 11 по 16 июня голосовали журналисты. С 18 по 28 июня прошел второй этап, на котором свои голоса отдавали болельщики. В период с 30 июня по 4 июля состоялся третий этап - победителей премии определяли капитаны и главные тренеры команд РПЛ, президент лиги и легенды турнира.
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля в Москве матчем между ЦСКА и калининградской "Балтикой".
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