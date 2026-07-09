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Путин присвоил звание Героя Труда Борису Эйфману - РИА Новости, 09.07.2026
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13:15 09.07.2026 (обновлено: 13:24 09.07.2026)
Путин присвоил звание Героя Труда Борису Эйфману

Путин присвоил звание Героя Труда балетмейстеру Борису Эйфману

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, народный артист России Борис Эйфман
Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, народный артист России Борис Эйфман - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, народный артист России Борис Эйфман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России балетмейстеру Борису Эйфману.
  • Звание присвоено за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ балетмейстеру Борису Эйфману, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Эйфману Борису Яковлевичу - художественному руководителю Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Академический театр Балета Бориса Эйфмана", - говорится в документе.
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