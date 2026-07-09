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Куансу отстранили на два матча за удаление в игре с Мексикой - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
19:50 09.07.2026
Куансу отстранили на два матча за удаление в игре с Мексикой

Игрока англичан Куансу отстранили на два матча за удаление в игре с Мексикой

© AP Photo / Kin CheungФутболисты сборной Англии
Футболисты сборной Англии - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Kin Cheung
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник сборной Англии Джарелл Куанса получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в игре 1/8 финала чемпионата мира против команды Мексики.
  • Сборная Англии победила команду Мексики со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Защитник сборной Англии по футболу Джарелл Куанса получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в игре 1/8 финала чемпионата мира против команды Мексики, сообщил журналист Sky News Роб Харрис в соцсети X.
Сборная Англии в Мехико в ночь на 7 июля по московскому времени победила команду Мексики со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, на 54-й минуте за грубую игру с поля был удален защитник англичан Джарелл Куанса.
"ФИФА дисквалифицировала защитника сборной Англии Джарелла Куансу на два матча за удаление в матче против Мексики, этот срок будет отбыт на чемпионате мира", - написал Харрис.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки нападающего сборной США Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". Балоган сыграл в матче 1/8 финала против сборной Бельгии (1:4).
В четвертьфинале сборная Англии, в третий раз подряд добравшаяся до этой стадии чемпионата мира, 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.
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