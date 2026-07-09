Куансу отстранили на два матча за удаление в игре с Мексикой

Краткий пересказ от РИА ИИ Защитник сборной Англии Джарелл Куанса получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в игре 1/8 финала чемпионата мира против команды Мексики.

Сборная Англии победила команду Мексики со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Защитник сборной Англии по футболу Джарелл Куанса получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в игре 1/8 финала чемпионата мира против команды Мексики, сообщил журналист Sky News Роб Харрис в соцсети X.

Сборная Англии Мехико в ночь на 7 июля по московскому времени победила команду Мексики со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, на 54-й минуте за грубую игру с поля был удален защитник англичан Джарелл Куанса.

"ФИФА дисквалифицировала защитника сборной Англии Джарелла Куансу на два матча за удаление в матче против Мексики, этот срок будет отбыт на чемпионате мира", - написал Харрис.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки нападающего сборной США Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". Балоган сыграл в матче 1/8 финала против сборной Бельгии (1:4).