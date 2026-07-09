Куансу отстранили на два матча за удаление в игре с Мексикой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник сборной Англии Джарелл Куанса получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в игре 1/8 финала чемпионата мира против команды Мексики.
- Сборная Англии победила команду Мексики со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Защитник сборной Англии по футболу Джарелл Куанса получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в игре 1/8 финала чемпионата мира против команды Мексики, сообщил журналист Sky News Роб Харрис в соцсети X.
"ФИФА дисквалифицировала защитника сборной Англии Джарелла Куансу на два матча за удаление в матче против Мексики, этот срок будет отбыт на чемпионате мира", - написал Харрис.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки нападающего сборной США Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". Балоган сыграл в матче 1/8 финала против сборной Бельгии (1:4).
В четвертьфинале сборная Англии, в третий раз подряд добравшаяся до этой стадии чемпионата мира, 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.