Агент Возиньи оценил вероятность перехода вратаря в "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья серьезно рассмотрит предложение от петербургского «Зенита», если оно поступит.
- Сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла на чемпионат мира и дошла до стадии 1/16 финала, где уступила действующим чемпионам мира аргентинцам.
- Возинья по ходу турнира стал рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram, набрав более 28 миллионов подписчиков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья серьезно рассмотрит предложение от петербургского "Зенита", если оно поступит, заявил РИА Новости агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз.
Сборная Кабо-Верде принимала участие в чемпионате мира 2026 года, выйдя на мировое первенство впервые в своей истории. Кабовердцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде во всех трех встречах сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 финала уступила действующим чемпионам мира аргентинцам в дополнительное время - 2:3.
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"Если серьезное и конкретное предложение поступит от клуба вроде "Зенита" или другого топ-клуба России, мы, конечно, отнесемся к нему очень серьезно и тщательно оценим его вместе с игроком. Пока есть интерес и большое внимание, но нет конкретного соглашения или продвинутых переговоров с российским клубом", - сказал агент футболиста.
Возинья по ходу турнира стал рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram*, набрав более 28 миллионов подписчиков.
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