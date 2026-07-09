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Агент Возиньи оценил вероятность перехода вратаря в "Зенит" - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
14:00 09.07.2026 (обновлено: 14:03 09.07.2026)
Агент Возиньи оценил вероятность перехода вратаря в "Зенит"

Да Круз: Возинья рассмотрит предложения от "Зенита" или другого топ-клуба РПЛ

© REUTERS / BRETT DAVISГолкипер сборной Кабо-Верде Возинья
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья серьезно рассмотрит предложение от петербургского «Зенита», если оно поступит.
  • Сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла на чемпионат мира и дошла до стадии 1/16 финала, где уступила действующим чемпионам мира аргентинцам.
  • Возинья по ходу турнира стал рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram, набрав более 28 миллионов подписчиков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья серьезно рассмотрит предложение от петербургского "Зенита", если оно поступит, заявил РИА Новости агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз.
Сборная Кабо-Верде принимала участие в чемпионате мира 2026 года, выйдя на мировое первенство впервые в своей истории. Кабовердцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде во всех трех встречах сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 финала уступила действующим чемпионам мира аргентинцам в дополнительное время - 2:3.
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"Если серьезное и конкретное предложение поступит от клуба вроде "Зенита" или другого топ-клуба России, мы, конечно, отнесемся к нему очень серьезно и тщательно оценим его вместе с игроком. Пока есть интерес и большое внимание, но нет конкретного соглашения или продвинутых переговоров с российским клубом", - сказал агент футболиста.
Возинья по ходу турнира стал рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram*, набрав более 28 миллионов подписчиков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Возинья готов к переходу в чемпионат России
Вчера, 13:45
 
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