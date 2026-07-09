Агент Возиньи оценил вероятность перехода вратаря в "Зенит"

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"Если серьезное и конкретное предложение поступит от клуба вроде "Зенита" или другого топ-клуба России, мы, конечно, отнесемся к нему очень серьезно и тщательно оценим его вместе с игроком. Пока есть интерес и большое внимание, но нет конкретного соглашения или продвинутых переговоров с российским клубом", - сказал агент футболиста.