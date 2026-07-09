Рейтинг@Mail.ru
Египетская футбольная ассоциация одобрила продление контракта с тренером - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:27 09.07.2026 (обновлено: 08:14 09.07.2026)
Египетская футбольная ассоциация одобрила продление контракта с тренером

Египетская футбольная ассоциация одобрила продление контракта с тренером Хасаном

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет директоров Египетской футбольной ассоциации одобрил продление контракта с главным тренером национальной команды Хусамом Хасаном.
  • Контракт также будет продлен с менеджером команды и братом главного тренера Ибрагимом Хасаном.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Совет директоров Египетской футбольной ассоциации (EFA) одобрил продление контракта с главным тренером национальной команды Хусамом Хасаном, сообщается на странице EFA в соцсети X.
Детали нового договора не уточняются. Совет директоров завершит процедуры по утверждению и продлению контракта на своем ближайшем заседании сразу после возвращения делегации сборной Египта с чемпионата мира.
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Египет подал жалобу на судейство в матче ЧМ против аргентинцев
Вчера, 07:32
Также контракт будет продлен с менеджером команды и братом главного тренера Ибрагимом Хасаном.
Хасану 59 лет, он возглавил сборную Египта в 2024 году. На проходящем в США, Мексике и Канаде чемпионате мира египтяне под руководством Хасана дошли до 1/8 финала, где уступили сборной Аргентины (2:3).
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Месси спас Аргентину от позора! Египет устроил чемпионам настоящий триллер
7 июля, 21:25
 
ФутболСпортЕгипетСШАМексика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Фриц
    А. Зверев
    442
    666
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала