Египетская футбольная ассоциация одобрила продление контракта с тренером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет директоров Египетской футбольной ассоциации одобрил продление контракта с главным тренером национальной команды Хусамом Хасаном.
- Контракт также будет продлен с менеджером команды и братом главного тренера Ибрагимом Хасаном.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Совет директоров Египетской футбольной ассоциации (EFA) одобрил продление контракта с главным тренером национальной команды Хусамом Хасаном, сообщается на странице EFA в соцсети X.
Детали нового договора не уточняются. Совет директоров завершит процедуры по утверждению и продлению контракта на своем ближайшем заседании сразу после возвращения делегации сборной Египта с чемпионата мира.
Также контракт будет продлен с менеджером команды и братом главного тренера Ибрагимом Хасаном.
Хасану 59 лет, он возглавил сборную Египта в 2024 году. На проходящем в США, Мексике и Канаде чемпионате мира египтяне под руководством Хасана дошли до 1/8 финала, где уступили сборной Аргентины (2:3).