Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии пройдет форум по сотрудничеству России и Латинской америки - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 09.07.2026
В Бразилии пройдет форум по сотрудничеству России и Латинской америки

В Бразилии 13-16 июля пройдет форум по сотрудничеству России и Латинской америки

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на город Сан-Паулу
Вид на город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вид на город Сан-Паулу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый форум по стратегическому сотрудничеству России и Латинской Америки пройдет 13–16 июля в Сан-Паулу (Бразилия).
  • Форум организован Центром интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
  • Программа мероприятия включает панельные дискуссии, семинары и разработку плана действий в сфере сотрудничества между Латинской Америкой и Россией.
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июл - РИА Новости. Первый форум по стратегическому сотрудничеству России и Латинской Америки пройдет 13-16 июля в Бразилии, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
"Форум пройдет в Сан-Паулу с 13 по 16 июля и будет включать в себя панельные дискуссии по вопросам многополярности, суверенитета, развития, технологий, финансов и интеграции стран Глобального Юга", - отметили организаторы.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
В Латинской Америке оценили экономический рост России
15 марта, 10:52
Форум был организован Центром интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
В мероприятии примут участие представители CICRAL из разных стран, российские и бразильские организации. С российской стороны будут присутствовать представители Института Латинской Аамерики РАН фонда Горчакова и Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Со стороны Бразилии ожидается участие Обсерватории "Россия — Латинская Америка" при Папском католическом университете Минас-Жерайс (RUSLAT), Группы по изучению БРИКС при Университете Сан-Паулу и Бразильской ассоциации академиков в защиту БРИКС.
Программа включает в себя экспертные панели, семинары и разработку плана действий на будущее в сфере сотрудничества между Латинской Америкой и Россией.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Рябков: у России нет скрытой повестки в сотрудничестве в Латинской Америке
22 июня, 21:40
 
БразилияРоссияЛатинская АмерикаБРИКСРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала