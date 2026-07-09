В Бразилии пройдет форум по сотрудничеству России и Латинской америки

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый форум по стратегическому сотрудничеству России и Латинской Америки пройдет 13–16 июля в Сан-Паулу (Бразилия).

Форум организован Центром интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

Программа мероприятия включает панельные дискуссии, семинары и разработку плана действий в сфере сотрудничества между Латинской Америкой и Россией.

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июл - РИА Новости. Первый форум по стратегическому сотрудничеству России и Латинской Америки пройдет 13-16 июля в Бразилии, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

"Форум пройдет в Сан-Паулу с 13 по 16 июля и будет включать в себя панельные дискуссии по вопросам многополярности, суверенитета, развития, технологий, финансов и интеграции стран Глобального Юга", - отметили организаторы.

Форум был организован Центром интеграции и сотрудничества России и Латинской Америки (CICRAL) при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

В мероприятии примут участие представители CICRAL из разных стран, российские и бразильские организации. С российской стороны будут присутствовать представители Института Латинской Аамерики РАН фонда Горчакова и Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Со стороны Бразилии ожидается участие Обсерватории "Россия — Латинская Америка" при Папском католическом университете Минас-Жерайс (RUSLAT), Группы по изучению БРИКС при Университете Сан-Паулу и Бразильской ассоциации академиков в защиту БРИКС.