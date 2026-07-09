В FIS рассказали о возможном допуске россиян после рекомендаций МОК

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"FIS приняла к сведению заявление МОК, опубликованное 7 июля 2026 года, и в настоящее время оценивает дальнейшие шаги по определению условий, на которых спортсмены с российским и белорусским спортивным гражданством могут быть допущены к участию в соревнованиях", - сообщили в организации.