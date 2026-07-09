Рейтинг@Mail.ru
В FIS рассказали о возможном допуске россиян после рекомендаций МОК - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
17:13 09.07.2026 (обновлено: 17:24 09.07.2026)
В FIS рассказали о возможном допуске россиян после рекомендаций МОК

FIS заявила, что ей нужно время для применения новых рекомендаций МОК по России

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкЛыжницы на трассе
Лыжницы на трассе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Лыжницы на трассе. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация лыжного спорта и сноуборда намерена сохранить старые правила допуска для россиян на летний сезон.
  • FIS проведет оценку ситуации и требований к спортсменам для определения политики допуска на сезон 2026/27.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сохранит старые правила допуска для россиян на летний сезон, новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) могут начать применяться после их анализа на зимних турнирах, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Исполком МОК во вторник отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
«
"FIS приняла к сведению заявление МОК, опубликованное 7 июля 2026 года, и в настоящее время оценивает дальнейшие шаги по определению условий, на которых спортсмены с российским и белорусским спортивным гражданством могут быть допущены к участию в соревнованиях", - сообщили в организации.
"В течение следующих нескольких недель FIS проведет тщательную оценку ситуации и возможных требований к спортсменам, в том числе антидопинговых в сотрудничестве с Международным агентством допинг-тестирования (ITA). После завершения процесса проверки и четкого определения набора требований совет FIS будет готов принять решение относительно политики, которая будет применяться в Кубке мира сезона-2026/27", - сообщили в FIS.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
Спартакиада сильнейших. Лыжные гонки. Масс-старт. 50 км. Мужчины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Международная лыжная федерация признала решение CAS по России
2 декабря 2025, 17:33
 
Лыжные гонкиСпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спортивный арбитражный суд (CAS)Лыжные виды спортаМеждународная федерация лыжного спорта (FIS)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Марокко
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    К. Гауфф
    617
    266
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала