В FIS рассказали о возможном допуске россиян после рекомендаций МОК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация лыжного спорта и сноуборда намерена сохранить старые правила допуска для россиян на летний сезон.
- FIS проведет оценку ситуации и требований к спортсменам для определения политики допуска на сезон 2026/27.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сохранит старые правила допуска для россиян на летний сезон, новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) могут начать применяться после их анализа на зимних турнирах, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Исполком МОК во вторник отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
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"FIS приняла к сведению заявление МОК, опубликованное 7 июля 2026 года, и в настоящее время оценивает дальнейшие шаги по определению условий, на которых спортсмены с российским и белорусским спортивным гражданством могут быть допущены к участию в соревнованиях", - сообщили в организации.
"В течение следующих нескольких недель FIS проведет тщательную оценку ситуации и возможных требований к спортсменам, в том числе антидопинговых в сотрудничестве с Международным агентством допинг-тестирования (ITA). После завершения процесса проверки и четкого определения набора требований совет FIS будет готов принять решение относительно политики, которая будет применяться в Кубке мира сезона-2026/27", - сообщили в FIS.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
Международная лыжная федерация признала решение CAS по России
2 декабря 2025, 17:33