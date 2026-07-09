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Экс-арбитр ФИФА: судейство на чемпионате мира на уровне, но ошибки есть - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
09:03 09.07.2026
Экс-арбитр ФИФА: судейство на чемпионате мира на уровне, но ошибки есть

Экс-арбитр ФИФА: судейство на чемпионате мира на хорошем уровне, но ошибки есть

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Мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший арбитр категории ФИФА Николай Левников заявил, что в целом уровень судейства на чемпионате мира высокий.
  • Левников отметил одну явно провальную игру — матч между Парагваем и Францией, где арбитром был Ильгиз Танташев.
  • Бывший судья ФИФА положительно оценил работу VAR, отметив, что система вмешивается только при очевидных ошибках.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший арбитр категории ФИФА, член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников заявил РИА Новости, что на чемпионате мира в целом высокий уровень судейства, но провальные игры тоже были.
"Я бы не сказал, что много скандалов. Прошло около 80 игр, и в целом, мне кажется, судейство на хорошем уровне. Да, были отдельные ошибки, была пара провальных игр со стороны судей, но в целом видно, что арбитры четко исполняют рекомендации, которые им давали руководители - глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка и председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина", - сказал Левников.
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"Да, была одна явно провальная игра - Парагвай - Франция. На ней работал узбекистанский арбитр Ильгиз Танташев - и полностью ее провалил", - добавил он.
Бывший судья ФИФА отметил хорошую работу VAR. "Самое важное, что VAR вмешивается только при очевидных ошибках, и потолок вмешательства VAR очень высок. Хорошо это или плохо - дискуссионный момент, потому что были фолы, когда, по нашему мнению, нужно было вмешиваться. Но таких моментов, когда не назначались 11‑метровые удары, я могу на пальцах пересчитать", - пояснил Левников.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортПарагвайФранцияСШАМассимо БузаккаПьерлуиджи КоллинаНиколай ЛевниковМеждународная федерация футбола (ФИФА)Российский футбольный союз (РФС)ЧМ по футболу 2026
 
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