Экс-арбитр ФИФА: судейство на чемпионате мира на уровне, но ошибки есть

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший арбитр категории ФИФА, член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников заявил РИА Новости, что на чемпионате мира в целом высокий уровень судейства, но провальные игры тоже были.

"Да, была одна явно провальная игра - Парагвай - Франция. На ней работал узбекистанский арбитр Ильгиз Танташев - и полностью ее провалил", - добавил он.

Бывший судья ФИФА отметил хорошую работу VAR. "Самое важное, что VAR вмешивается только при очевидных ошибках, и потолок вмешательства VAR очень высок. Хорошо это или плохо - дискуссионный момент, потому что были фолы, когда, по нашему мнению, нужно было вмешиваться. Но таких моментов, когда не назначались 11‑метровые удары, я могу на пальцах пересчитать", - пояснил Левников.