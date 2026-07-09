ФФККР устроит повторные прокаты юниоров, сообщил источник

Первые прокаты юниоров состоятся 28-31 июля в закрытом формате. Его цель - просмотреть форму и программы фигуристов, претендующих на этапы международного юниорского Гран-при.

После федерация планирует провести еще одни прокаты, но уже с доступной телетрансляцией. С 3 по 6 августа специалисты ФФККР будут просматривать танцы на льду, 10-13 августа - парное катание и 17-20 августа - одиночное. Мероприятие пройдет в Новогорске.