ФФККР устроит повторные прокаты юниоров, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерация фигурного катания на коньках России решила провести повторные контрольные прокаты юниорской сборной страны.
- Первые прокаты пройдут 28–31 июля в закрытом формате, а после федерация планирует провести еще одни прокаты, но уже с доступной телетрансляцией.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Влад Жуков. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) решила провести повторные контрольные прокаты юниорской сборной страны, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Первые прокаты юниоров состоятся 28-31 июля в закрытом формате. Его цель - просмотреть форму и программы фигуристов, претендующих на этапы международного юниорского Гран-при.
После федерация планирует провести еще одни прокаты, но уже с доступной телетрансляцией. С 3 по 6 августа специалисты ФФККР будут просматривать танцы на льду, 10-13 августа - парное катание и 17-20 августа - одиночное. Мероприятие пройдет в Новогорске.
В июне Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов в нейтральном статусе до международных стартов. Допуск получили как взрослые спортсмены, так и юниоры. Позднее стало известно, что россияне получили по 1 квоте во всех 4 видах на первом в сезоне этапе юниорского Гран-при в китайском Сиане, 3 квоты - в Бангкоке, а также одну квоту - в Анкаре.