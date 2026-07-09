Европа ускоренно милитаризируется для войны с Россией, заявил Полянский

Краткий пересказ от РИА ИИ Европа ускоренно милитаризируется, чтобы создать необходимую военно-промышленную базу для ведения войны с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявили, что оборона Европы «перезагружается» и промышленность должна производить «больше, лучше и быстрее».

По словам Полянского, европейские страны признают, что их производственные мощности не успевают за возросшим спросом, и открыто готовятся к войне, наращивая военные мускулы и переориентируя свои экономики на военные рельсы.

ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Европа ускоренно милитаризируется, чтобы подвести под свои планы по ведению войны с Россией необходимую военно-промышленную базу, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Европа ускоренно милитаризируется, чтобы подвести под свои планы по ведению войны с Россией необходимую военно-промышленную базу", - сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ в четверг. Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.

Постпред уточнил, что накануне саммита НАТО Анкаре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опубликовали в журнале Economist совместную статью, где прямо заявили, что оборона Европы "перезагружается" и теперь промышленность должна производить "больше, лучше и быстрее".

"Они признали, что производственные мощности ЕС и НАТО не успевают за возросшим спросом, а европейским странам требуются новые истребители, корабли, подводные лодки, системы ПВО и ПРО, дроны и системы борьбы с ними. Они говорят о конце эпохи, когда Европа могла полагаться на американский "оборонный аутсорсинг". Иными словами, наши европейские соседи открыто готовятся к войне, наращивая военные мускулы и переориентируя свои экономики на военные рельсы", - отметил Полянский.