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Европа ускоренно милитаризируется для войны с Россией, заявил Полянский - РИА Новости, 09.07.2026
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16:44 09.07.2026
Европа ускоренно милитаризируется для войны с Россией, заявил Полянский

Полянский: Европа ускоренно милитаризируется из-за планов по войне с Россией

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа ускоренно милитаризируется, чтобы создать необходимую военно-промышленную базу для ведения войны с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявили, что оборона Европы «перезагружается» и промышленность должна производить «больше, лучше и быстрее».
  • По словам Полянского, европейские страны признают, что их производственные мощности не успевают за возросшим спросом, и открыто готовятся к войне, наращивая военные мускулы и переориентируя свои экономики на военные рельсы.
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Европа ускоренно милитаризируется, чтобы подвести под свои планы по ведению войны с Россией необходимую военно-промышленную базу, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Европа ускоренно милитаризируется, чтобы подвести под свои планы по ведению войны с Россией необходимую военно-промышленную базу", - сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ в четверг. Мероприятие закрыто для прессы. Текст выступления российского дипломата есть в распоряжении РИА Новости.
Постпред уточнил, что накануне саммита НАТО в Анкаре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опубликовали в журнале Economist совместную статью, где прямо заявили, что оборона Европы "перезагружается" и теперь промышленность должна производить "больше, лучше и быстрее".
"Они признали, что производственные мощности ЕС и НАТО не успевают за возросшим спросом, а европейским странам требуются новые истребители, корабли, подводные лодки, системы ПВО и ПРО, дроны и системы борьбы с ними. Они говорят о конце эпохи, когда Европа могла полагаться на американский "оборонный аутсорсинг". Иными словами, наши европейские соседи открыто готовятся к войне, наращивая военные мускулы и переориентируя свои экономики на военные рельсы", - отметил Полянский.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
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В миреЕвропаРоссияАнкара (провинция)Урсула фон дер ЛяйенМарк РюттеДмитрий ПолянскийНАТОЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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