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Турция прилагает усилия для урегулирования на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.07.2026
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14:21 09.07.2026 (обновлено: 14:25 09.07.2026)
Турция прилагает усилия для урегулирования на Украине, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция прилагает усилия для урегулирования на Украине и вокруг Ирана

© AP Photo / Pool photo/Presidential Press Service/Kayhan OzerПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Pool photo/Presidential Press Service/Kayhan Ozer
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продолжении усилий Турции по дипломатическому урегулированию конфликтов на Украине и вокруг Ирана.
  • На встрече с президентом Словакии Петером Пеллегрини он подчеркнул необходимость активизации усилий для достижения целей в сфере взаимной торговли и инвестиций.
  • Эрдоган заявил о работе Турции над достижением мира и стабильности в секторе Газа и прекращением гуманитарной катастрофы в палестинском полуэксклаве.
АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Турция продолжает прилагать усилия для дипломатического урегулирования конфликтов на Украине и вокруг Ирана, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Словакии Петером Пеллегрини, сообщила администрация турецкого лидера.
Переговоры состоялись в президентском комплексе в Анкаре на полях саммита НАТО. Лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.
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"Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войн на Украине и в Иране дипломатическим путем", — говорится в сообщении администрации президента Турции по итогам встречи.
Эрдоган заявил, что Турции и Словакии необходимо активизировать усилия для достижения поставленных целей в сфере взаимной торговли и инвестиций. По его словам, расширение сотрудничества в энергетике и транспорте принесет пользу обеим странам.
Кроме того, Эрдоган заявил, что Анкара продолжает активно работать над достижением мира и стабильности в секторе Газа, а также над прекращением гуманитарной катастрофы в палестинском полуэксклаве.
Турция с начала конфликта на Украине неоднократно заявляла о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом. Анкара поддерживает контакты с обеими сторонами, участвовала в организации переговоров и продолжает выступать за достижение прекращения огня и политико-дипломатическое урегулирование конфликта.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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В миреТурцияУкраинаАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганПетер ПеллегриниНАТОСаммит НАТО
 
 
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