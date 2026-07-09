Турция прилагает усилия для урегулирования на Украине, заявил Эрдоган

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продолжении усилий Турции по дипломатическому урегулированию конфликтов на Украине и вокруг Ирана.
- На встрече с президентом Словакии Петером Пеллегрини он подчеркнул необходимость активизации усилий для достижения целей в сфере взаимной торговли и инвестиций.
- Эрдоган заявил о работе Турции над достижением мира и стабильности в секторе Газа и прекращением гуманитарной катастрофы в палестинском полуэксклаве.
АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Турция продолжает прилагать усилия для дипломатического урегулирования конфликтов на Украине и вокруг Ирана, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Словакии Петером Пеллегрини, сообщила администрация турецкого лидера.
"Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войн на Украине и в Иране дипломатическим путем", — говорится в сообщении администрации президента Турции по итогам встречи.
Эрдоган заявил, что Турции и Словакии необходимо активизировать усилия для достижения поставленных целей в сфере взаимной торговли и инвестиций. По его словам, расширение сотрудничества в энергетике и транспорте принесет пользу обеим странам.
Кроме того, Эрдоган заявил, что Анкара продолжает активно работать над достижением мира и стабильности в секторе Газа, а также над прекращением гуманитарной катастрофы в палестинском полуэксклаве.
Турция с начала конфликта на Украине неоднократно заявляла о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом. Анкара поддерживает контакты с обеими сторонами, участвовала в организации переговоров и продолжает выступать за достижение прекращения огня и политико-дипломатическое урегулирование конфликта.