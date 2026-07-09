Турция прилагает усилия для урегулирования на Украине, заявил Эрдоган

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продолжении усилий Турции по дипломатическому урегулированию конфликтов на Украине и вокруг Ирана.

На встрече с президентом Словакии Петером Пеллегрини он подчеркнул необходимость активизации усилий для достижения целей в сфере взаимной торговли и инвестиций.

Эрдоган заявил о работе Турции над достижением мира и стабильности в секторе Газа и прекращением гуманитарной катастрофы в палестинском полуэксклаве.

АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Турция продолжает прилагать усилия для дипломатического урегулирования конфликтов на Украине и вокруг Ирана, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Словакии Петером Пеллегрини, сообщила Турция продолжает прилагать усилия для дипломатического урегулирования конфликтов на Украине и вокруг Ирана, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Словакии Петером Пеллегрини, сообщила администрация турецкого лидера

Переговоры состоялись в президентском комплексе в Анкаре на полях саммита НАТО . Лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.

"Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войн на Украине и в Иране дипломатическим путем", — говорится в сообщении администрации президента Турции по итогам встречи.

Эрдоган заявил, что Турции и Словакии необходимо активизировать усилия для достижения поставленных целей в сфере взаимной торговли и инвестиций. По его словам, расширение сотрудничества в энергетике и транспорте принесет пользу обеим странам.

Кроме того, Эрдоган заявил, что Анкара продолжает активно работать над достижением мира и стабильности в секторе Газа, а также над прекращением гуманитарной катастрофы в палестинском полуэксклаве.