Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 600 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 600.
- Подтвержденных случаев заболевания — 1759, число выздоровевших пациентов достигло 285.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 600, следует из данных местного Министерства связи и СМИ.
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"Подтвержденных случаев заболевания — 1759. Скончались — 600. Летальность — 34,1 процента", — говорится в релизе.
Ранее сообщалось о 580 умерших.
Число выздоровевших пациентов достигло 285, добавили в ведомстве.