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Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 600 человек - РИА Новости, 09.07.2026
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10:05 09.07.2026 (обновлено: 15:14 09.07.2026)
Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 600 человек

Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 600 человек

© AP Photo / Dirole Lotsima DieudonneМедик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго
Медик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Dirole Lotsima Dieudonne
Медик в защитном костюме в медицинском центре в Буниа в ДР Конго
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 600.
  • Подтвержденных случаев заболевания — 1759, число выздоровевших пациентов достигло 285.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 600, следует из данных местного Министерства связи и СМИ.
«

"Подтвержденных случаев заболевания — 1759. Скончались — 600. Летальность — 34,1 процента", — говорится в релизе.

Ранее сообщалось о 580 умерших.
Число выздоровевших пациентов достигло 285, добавили в ведомстве.
Вспышка лихорадки Эбола штамма Bundibugyo произошла в ДР Конго и Уганде в середине мая. Почти сразу ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран, а региональный риск распространения вируса оценила как высокий.
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В миреУгандаВОЗлихорадка ЭболаДемократическая Республика Конго
 
 
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